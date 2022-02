Ile kosztuje bułka? Ile kosztuje chleb? Ceny w piekarniach

Jak zmieniły się ceny pieczywa, w szczególności podstawowych produktów, jak chleb i kajzerka? Andrzej Piętka z Akademii Wypieków sprawdził dla serwisu portalspozywczy.pl ceny w piekarniach!

Autor: oprac. Anna Wrona/ dane i komentarz: Andrzej Piętka

Data: 03-02-2022, 09:54

Andrzej Piętka z Akademii Wypieków sprawdził ceny w piekarniach; fot. shutterstock

Sytuacja na rynku pieczywa w styczniu 2022

Jak informuje Andrzej Piętka z Akademii Wypieków, początek nowego roku 2022 przyniósł niemiłe zaskoczenie związane z podwyżkami bardzo ważnych dla piekarni cen gazu i energii elektrycznej. Wymusiło to działania optymalizacyjne w piekarniach rzemieślniczych, przegląd produkowanego asortymentu, symulacje kalkulacji kosztów oraz próby zmiany zastąpienia gazu innymi nośnikami energii do obsługi pieców. Większość piekarni zdecydowała się prewencyjne podniesienie ceny sprzedaży swoich wyrobów o 10-25% w styczniu. Dużym ciężarem dla piekarni są płace, raty leasingowe, koszty transportu i nośników energii.

- Oceniając sytuację obiektywnie, większość piekarni, które nie mają zdywersyfikowanej sprzedaży i rozwiniętej sieci sklepów firmowych, mają problem na rynku. Piekarnie rzemieślnicze szukają alternatywnego asortymentu do produkcji, takiego jak wyroby garmażeryjne, słone przekąski czy inne wyroby regionalne. Wydaje się, że jest to ostatni moment na podjęcie decyzji o specjalizacji produkcji w piekarni. Rok 2022 przyniesie wiele bankructw, przejęć i zamknięć zakładów produkcyjnych - przewiduje Andrzej Piętka.

Jak obniżka VAT wpłynie na ceny pieczywa?

Od 01.02.2022 roku piekarnie rzemieślnicze i sklepy obniżają swoje ceny na pieczywo o wartość VAT.

- Sytuacja na rynku surowców ciągle jest niestabilna, a podwyżki cen gazu energii powodują, że piekarze dokładniej monitorują sytuację finansową swojej firmy. Przede wszystkim oceniana jest sprzedaż, marżowość produkowanego asortymentu, koszty logistyki i pracowników. Piekarnie próbują odnaleźć się w realiach „Polskiego Ładu”. Ceny chleba i bułek w piekarniach najczęściej są porównywane do konkurencji oraz cen w sieciach handlowych. Ceny na pieczywo i wyroby cukiernicze do Świąt Wielkanocnych będą rosły - mówi ekspert rynku piekarskiego.

Prognoza dla sprzedaży pieczywa w latach 2022-2025

- Znając plany rozwoju sieci handlowych i dyskontów, z dużym prawdopodobieństwem można ocenić, że głównie sprzedaż pieczywa będzie rosła w tym segmencie i w exporcie. Chleb jest ciągle dla sieci dyskontów asortymentem, który niską ceną ma przyciągać nowych i dotychczasowych klientów. Ceny będą maksymalnie atrakcyjne w stosunku do sklepów firmowych piekarni rzemieślniczych. Może to rodzić sytuację, kiedy dostawcy będą dostarczać pieczywo do sieci handlowych funkcjonując biznesowo na granicy rentowności. Silnie rozwija się trend bake-off, chociaż spodziewałbym się zmiany zapotrzebowania na określone mrożone produkty. Na takie z półwypieczone na „prawie w 100%” wypieczone i zamrożone. W ciągu najbliższych 3 lat należy się spodziewać dużego wzrostu sprzedaży pieczywa, nawet do poziomu 75-80% udziałów w rynku, a jedynie dla piekarni rzemieślniczych i regionalnych pozostanie 20-25% w 2025r - przewiduje Andrzej Piętka.

Ceny pieczywa 31 stycznia vs 1 lutego 2022

Andrzej Piętka przytacza ceny pieczywa w sklepach firmowych w 4 najważniejszych piekarniach w Warszawie w dniu 31.01.2022 r:

Piekarnia Grzybki: kajzerka - 0,65 zł, croissant - 4,40 zł, drożdżówka - 4,30 zł, chleb żytni 100% - 6,50 zł, pączek - 4,20 zł i chleb pszenno-żytni - 4,10 zł

Piekarnia Putka: kajzerka 55g - 0,60 zł, croissant - 2,90 zł, drożdżówka - 2,95 zł, chleb żytni 100% - 4,60 zł, pączek - 3,50 zł i chleb pszenno-żytni - 3,50 zł

Piekarnia SPC: kajzerka 50g - 0,59 zł, croissant - 3,99 zł, drożdżówka 100g - 3,99 zł, chleb żytni 100% za 400g - 5,99 zł, pączek - 2,89 zł i chleb pszenno-żytni - 4,38 zł

Piekarnia Lubaszka: kajzerka 50g - 0,55 zł, croissant paryski - 2,70 zł, drożdżówka 110g - 3,30 zł, chleb żytni 100% za 500g - 4,00 zł, pączek - 2,70 zł chleb pszenno-żytni - 3,20 zł

1 lutego należy się spodziewać cen przedstawionych, ale pomniejszonych o wysokość VAT.

Ceny pieczywa 1 lutego w wiodących piekarniach rzemieślniczych poza Warszawą:

Tomaszów Mazowiecki: kajzerka 50g - 0,75 zł, drożdżówka 100g - 3,30 zł, chleb żytni 100% za 400g - 4,30 zł, pączek – 2,80 zł i chleb pszenno-żytni 500g – 3,80 zł

Kurpie: kajzerka – 0,52 zł, drożdżówka 120g z nadzieniem – 2,58 zł, drożdżówka 100 g – 2.18 zł, chleb żytni 100% - 4,30 zł, pączek z marmoladą – 2,18 zł i chleb baltonowski 500g – 3,10 zł

Łaskarzew: kajzerka - 0,52 zł, drożdżówka - 2,09 zł, chleb żytni 100% - 4,56 zł, pączek - 1,90 i chleb pszenno-żytni - 2,85 zł

Lublin: kajzerka – 0,50 zł, drożdżówka – 2,50 zł, chleb żytni 100% - 3,50 zł, pączek – 2,50 zł i chleb pszenno-żytni 500 g – 3,50 zł

Szczecin: kajzerka 50g – 0,95 zł, croissant maślany 80g - 3,50 zł, pączek 70g - 4,65 zł, drożdżówka z budyniem 120g - 4,85 zł, chleb psz/żyt 600g - 5,45 zł i chleb żytni 500g – 6,40 zł

Poznań: kajzerka - 0,75 zł, drożdżówka – 3,00 zł, chleb żytni 100% 900g - 10,90 zł, chleb Baltona 600g - 4,00 zł

Gdańsk: kajzerka 50g – 0,89 zł, drożdżówka 100g – 2,69 zł, chleb żytni 100% za 400g – 5,29 zł, pączek - 2,90 zł i chleb pszenno-żytni – 4,20 zł

Rzeszów: kajzerka 1,00 zł, drożdżówki - 3,00 zł, chleb żytni 500 g – 5,00 zł, pączek – 3,00 zł i chleb przenno żytni 4,50 zł

- Ciekawe jest to, że Polskę w zakresie cen można podzielić na Polskę A (Warszawa i duże miasta) oraz Polskę B (mniejsze miejscowości i wioski). Zasadniczo pieczywo w Polsce A jest tańsze niż w Polsce B - mówi Andrzej Piętka.