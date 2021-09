Ile kosztuje chleb? Premier nie jest pewien. Podpowiadamy!

Premier Morawiecki zapytany o cenę chleba w Polsce wyraźnie miał problem z odpowiedzią. Jak wynika z Koszyka cen dlahandlu.pl średnia cena 1 kg chleba na koniec sierpnia to 3,69 zł. Bochenek 500 gram kosztuje mniej niż 2 zł.

Ile kosztuje chleb w Polsce? Dlahandlu.pl podpowiada premierowi/fot. shutterstock

W związku z tym, że premier Mateusz Morawiecki zapytany w Karpaczu o to, ile dziś kosztuje bochenek zwykłego chleba w sklepie - nie udzielił jasnej odpowiedzi - podpowiadamy.

Cena chleba w Polsce - dane dlahandlu.pl

Korzystając z danych projektu „Koszyk Cenowy”, który dlahandlu.pl prowadzi od ponad 11 lat, odpowiadamy i podpowiadamy:

Średnia cena 1 kg najtańszego chleba w Polsce na koniec sierpnia br. to 3,69 zł. To średnia z najpopularniejszych sieci sklepów w 6 największych miastach Polski - co oznacza, że za 500 gramowy bochenek chleba pszennego zapłacimy mniej niż 2 zł.

