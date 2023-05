Firmy produkujące pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka złożyły do tej pory 208 wniosków o skorzystanie z ceny maksymalnej na gaz - podał w czwartek resort rozwoju i technologii. Ministerstwo spodziewa się, że zainteresowanie wsparciem będzie rosło.

Firmy produkujące pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka złożyły do tej pory 208 wniosków o skorzystanie z ceny maksymalnej na gaz. fot. shutterstock

Ile piekarni i cukierni skorzysta z cen maksymalnych na gaz?

Od 1 kwietnia do 31 grudnia br. została wprowadzona maksymalna cena gazu ziemnego dla piekarni i cukierni w wysokości 200,17 zł za MWh.

Jak podkreśliło Ministerstwo Rozwoju i Technologii w informacji, pomoc dla piekarni została przygotowana na podobnych zasadach, jak pomoc dla odbiorców wrażliwych, takich jak szkoły, szpitale, uczelnie, domy pomocy. Wobec piekarni zastosowano tę samą cenę maksymalną za gaz oraz rekompensatę strat dla dystrybutorów za stosowanie takiej ceny, pochodzącą z funduszu COVID - przekazał resort.

Poinformował, że do tej pory firmy złożyły 208 wniosków o pomoc.

Kto może skorzystać z pomocy dla piekarni?

"Cena maksymalna gazu dla piekarni została wprowadzona od kwietnia, a do wniosku należy dołączyć fakturę. Można zakładać, że wielu przedsiębiorców takie faktury dopiero otrzymuje. Jest więc jeszcze zbyt wcześnie, aby w pełni ocenić stopień zainteresowania pomocą" - zaznaczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Resort wskazał, że z pomocy dla piekarni korzystają firmy produkujące pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka, zarówno te, dla których jest to główna działalność, jak i te, dla których jest to działalność dodatkowa, pod warunkiem, że przychód z tej działalności w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku, pochodził w co najmniej w 50 proc. ze sprzedaży wyprodukowanych przez przedsiębiorcę pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek. Z pomocy mogą korzystać także piekarnie działające w ramach spółdzielni. "Nie jest więc prawdą, że na niższe ceny gazu na fakturach nie mogą liczyć ci, którzy nie mają wpisanej w PKD głównej działalności cukierniczo-piekarniczej" - podkreśliło ministerstwo.