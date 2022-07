IMC planuje przechowywać nadmiar zboża w nieużywanych magazynach

Ukraińska grupa rolnicza IMC, która ma obecnie na stanie 240 tys. ton kukurydzy, planuje przechowywać nadmiar zboża w nieużywanych przez ostatnie kilka lat magazynach i foliowych rękawach z polietylenu - poinformował podczas telekonferencji dyrektor operacyjny Oleksandr Wierżichowskij.

IMC ma obecnie na stanie 240 tys. ton kukurydzy; fot. shutterstock

IMC: 240 tys. ton kukurydzy

"Mamy obecnie na stanie 240 tys. ton kukurydzy, podczas gdy w normalnej sytuacji nasze magazyny zbożowe byłyby puste. Przywracamy do funkcjonowania naszą nieużywaną przez kilka lat infrastrukturę magazynową. Zwiększamy też objętość foliowych rękawów z polietylenu do przechowywani kukurydzy z 200 ton do 300 ton" - powiedział dyrektor.



Prezes IMC Alex Lissitsa poinformował, że z powodu wojny spółka została zmuszona do anulowania kontraktów na dostawę 215 tys. ton kukurydzy w okresie luty-kwiecień 2022 r. W maju IMC wysłało 11 tys. ton, a w czerwcu 17 tys. ton kukurydzy.

Wstrzymany eksport zbóż z Ukrainy

"Ukraina eksportowała przed wojną 5-6 mln ton zbóż przez porty morskie. Całkowite zdolności eksportowe przez zachodnie granice Ukrainy przez naszą kolej wynoszą 3,5 mln ton różnego rodzaju dóbr miesięcznie. To oznacza, że produkty rolne muszą konkurować z różnymi innymi produktami. W maju produkty rolne stanowiły 20 proc. wszystkich eksportowanych drogą kolejową towarów, czyli około 700 tys. ton. Istnieje potrzeba zwiększenia udziału produktów rolnych do 50 proc. wszystkich eksportowanych koleją towarów. Wówczas Ukraina mogłaby eksportować potencjalnie 1,7-1,8 mln ton produktów rolnych koleją. Dodatkowe 700 tys. ton może być eksportowane przez ciężarówki" - powiedział.



Dodał, że wraz z eksportem zbóż przez granicę z Rumunią, Ukraina mogłaby miesięcznie eksportować 3 mln ton zbóż.



Lissitsa zapowiedział, że z powodu wzrostu cen paliw, nawozów i środków ochrony roślin przewiduje wzrost kosztów produkcji na hektar w 2022 roku o 38 proc. dla pszenicy, o 19 proc. dla kukurydzy i o 18 proc. dla słonecznika.

Bank ziemi IMC

Bank ziemi IMC to 120 tysięcy hektarów w czernichowskim, sumskim i połtawskim obwodzie. Obecnie obsiane jest 88 tys. hektarów (18,3 tys – pszenica ozima, 19,2 tys. ha – słonecznik, 50,2 tys. ha – kukurydza), co daje 73 proc. łącznego banku ziemi.

Około 32 tys. hektarów w regionie Czernihowa, gdzie były aktywne działania wojenne, nie zostało wiosną obsiane. Spółka planuje powrót większości tych ziem do produkcji jesienią 2022 roku, a pozostałych - wiosną 2023 roku.

Przychody IMC

Przychody IMC wzrosły w 2021 roku o 13 proc. do 181,7 mln USD, EBITDA zwiększyła się o 54 proc. do 110,3 mln USD, a zysk netto wzrósł o 148 proc. do 78,7 mln USD. Około 74 proc. sprzedaży grupy stanowił eksport.



W I kwartale br. sprzedaż spadła o 35 proc. do 37,97 mln USD. EBITDA wyniosła -0,13 mln USD wobec 8,88 mln USD rok wcześniej. Strata netto sięgnęła 10,67 mln USD wobec 1,41 mln USD zysku netto przed rokiem.



W I kwartale 2022 r., IMC nie mógł wyeksportować drogą morską 110.000 ton zakontraktowanej kukurydzy w średniej cenie 259 USD za tonę. Kontrakty zostały anulowane. Firma szacuje ubytek w przychodach z tego tytułu na około 28 mln USD dolarów