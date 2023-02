strefa premium

Inflacja, kryzys energetyczny, wojna w Ukrainie: jak wpływają na rynek makaronów w Polsce? (WYWIAD)

Autor: Jakub Szymanek

Data: 21-02-2023, 17:05

Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce sprawia, że wielu producentów z branży spożywczej musi mierzyć się z wieloma problemami. O rynku makaronów, produkcji, kosztach, cenach, wyzwaniach rozmawiamy z Zenonem Daniłowskim, prezesem zarządu w Grupie Makarony Polskie.

Zenon Daniłowski, prezes zarządu w Grupie Makarony Polskie, w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację na rynku makaronów w Polsce. fot. materiały prasowe

Analiza rynku makaronów w Polsce

Jakub Szymanek: Jaki był 2022 rok dla Grupy Makarony Polskie?

Zenon Daniłowski, prezes zarządu w Grupie Makarony Polskie: Miniony rok był dobry dla Grupy Makarony Polskie, ponieważ w ubiegłym roku zakończyliśmy proces akwizycji przedsiębiorstwa SAS, które kupiliśmy w 2021 roku. Udało nam się wdrożyć ścisłą integrację pomiędzy zakładami i zespołami pracowniczymi, co przełożyło się na rozwój i wzrost pozycji Grupy. Przede wszystkim zwiększyliśmy produkcję makaronów jajecznych do ponad 20 000 ton rocznie. Daje nam to pozycję lidera rynkowego.

Z drugiej strony w 2022 roku gospodarka polska zderzyła się z wielkimi wyzwaniami, które były obce rynkowi od wielu dziesiątek lat: inflacja, kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie. Skokowe wzrosty kosztów oraz skokowe wzrosty i spadki zapotrzebowania na makaron, zmusiły nas do podjęcia wielkiego wysiłku, zabezpieczenia potrzeb konsumentów w warunkach paniki rynkowej. W drugim kwartale produkcja w głównej mierze przeznaczona była na potrzeby Ukrainy, organizacji charytatywnych i na zaspokojenie popytu krajowego. Dzięki dużej mobilizacji i zaangażowaniu załogi podołaliśmy tym wyzwaniom.