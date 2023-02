Tłusty czwartek i słodkie szaleństwo tuż-tuż! Z tej okazji eksperci z aplikacji PanParagon przygotowali raport, w którym prezentują ceny pączków w 2021, 2022 i 2023 roku oraz zdradzają, po jakie pyszności najczęściej sięgają Polacy w ostatnie dni karnawału. Kto wygrywa tłustoczwartkowe starcie: pączki czy faworki? Jedno jest pewne: tego dnia ostatkowe łakocie kupujemy na potęgę!

– Na podstawie anonimowych danych wprowadzanych do naszego systemu, sprawdziliśmy jakie słodkości są najczęściej kupowane z okazji tłustego czwartku, jaka jest skala ich zakupów w stosunku do zwykłego dnia i co najważniejsze, o ile podrożały w ciągu ostatnich lat – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.