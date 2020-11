Izba Zbożowo-Paszowa: apel do premiera o pilną nowelizację ustawy o paszach

Minister Puda: „Piątka dla zwierząt” jest dostosowaniem się do rozporządzenia UE

"w związku z kończącym się moratorium na stosowanie w paszach komponentów białkowych opartych o rośliny GMO, zwracamy się z apelem o pilną nowelizację ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach w zakresie usunięcia wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego" - czytamy w piśmie.

Izba zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zakaz zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r.

"Polscy rolnicy, przedsiębiorcy, przemysł paszowy oraz firmy zajmujące się obrotem pasz już teraz muszą podejmować decyzje o zakupach środków do produkcji rolnej, w tym konkretnym przypadku śruty sojowej na rok 2021, co związane jest chociażby z zawieraniem umów handlowych i logistyką. To niezwykle ważne, w szczególności w tak trudnym okresie dla wszystkich przedsiębiorców, jakim jest pandemia COVID-19" - wyjaśnia Izba.

W ocenie Izby, "skutki społeczno-gospodarcze wejścia w życie zakazu będą katastrofalne zarówno dla hodowców drobiu, trzody chlewnej, bydła jak i podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją pasz, logistyką, ubojem, produkcją wędlin, a także pracowników zatrudnionych w tej gałęzi polskiej gospodarki. Wprowadzenie zakazu będzie oznaczać redukcję miejsc pracy

nie tylko w podmiotach odpowiedzialnych za produkcję pasz oraz chów i hodowlę zwierząt, ale także w podmiotach z branż okołorolniczych (transportowej, ubezpieczeniowej, logistycznej). Negatywne efekty mogą dotyczyć kilkudziesięciu tysięcy pracowników".

Zdaniem Izby, wejście zakazu w życie doprowadzi do wzrostu kosztów wytwarzania pasz, których udział w kosztach chowu wynosi nawet 70 - 80 proc. W efekcie zmiany doprowadzą do bardzo odczuwalnego dla wszystkich konsumentów wzrostu cen żywności. Ponadto wprowadzony zakaz pogorszy sytuację polskich rolników. Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich jest silnie powiązania z uprawą zbóż na cele paszowe.

Branża zbożowo-paszowa zauważa, że wejście w życie zakazu zmniejszy konkurencyjność tego sektora, w szczególności, że żadne państwo Unii Europejskiej nie wprowadza podobnego zakazu. Dotyczy to zwłaszcza produkcji drobiu, którego wartość eksportu w 2019 r. przekroczyła 12 mld zł a wolumen produkcji - 3 mln ton.