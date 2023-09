Już 63 raz w jednym miejscu spotykają się ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo żywieniowe Europy. Tym razem widzimy się w Warszawie, po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy w Europie Środkowowschodniej. Nasze spotkanie ma wielkie znaczenie dla… Dla wszystkich. Nie ma przecież drugiej takiej branży na świecie, z usług której korzystają absolutnie wszyscy i to każdego dnia. A to właśnie tutaj zapadają kluczowe decyzje dotyczące współpracy międzynarodowej w branży rolno-spożywczej.

Dlaczego widzimy się w Warszawie?

Warszawa to miasto – symbol. Miasto, które odrodziło się od zera. Dzisiaj, dzięki sile i determinacji ludzi, jest tętniącą życiem europejską metropolią. Podobnie, polski sektor rolno-spożywczy jest dzisiaj dynamicznie rozwijającym się rynkiem. I to nie są puste słowa wygenerowane przez dział PR, bo Polska jest już na szóstym miejscu w UE pod względem produkcji spożywczej.

Polska Izba Zbożowo – Paszowa

Gospodarzem tegorocznych targów jest Izba Zbożowo – Paszowa. Zrzeszamy ponad 70 procent polskich producentów zbóż i ponad 50 proc. polskich producentów pasz. Z dumą reprezentujemy polskie firmy w Polsce i na świecie. W kraju i pomagamy tworzyć korzystne warunki dla rozwoju branży i opiniujemy akty prawne. Zagranicą jesteśmy członkami COCERAL – Europejskiego Stowarzyszenia reprezentującego handlowców zbóż, ryżu, pasz, nasion roślin oleistych, tłuszczy i innych produktów sektora agro (European association of trade in cereals, oilseeds, pulses, olive oil, oils and fats, animal feed and agrosupply), FEFAC – Europejskiej Federacji Producentów Pasz (European Feed Manufacturers' Federation), ECE – Europejskiej Giełdy Zbożowej (European Commodities Exchange).