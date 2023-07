Zboża

Izba Zbożowo-Paszowa: rekordowy eksport pszenicy

Autor: PAP

Data: 03-07-2023, 11:46

Wiele wskazuje na to, iż w całym sezonie 2022/23 eksport pszenicy z kraju będzie rekordowy i wyniesie 5,4-5,5 mln ton, a eksport kukurydzy sięgnie 4,3-4,4 mln ton – wskazała Izba Zbożowo-Paszowa. Dodała, że ceny pszenicy na giełdach w Chicago i MATIF spadły względem zeszłego tygodnia.

Izba Zbożowo-Paszowa: rekordowy eksport pszenicy, fot. shutterstock

Eksport pszenicy z kraju będzie rekordowy

Jak wynika z poniedziałkowego newslettera Izby Zbożowo-Paszowej (IZP), w portach w Gdańsku i Gdyni "cały czas notuje się wzmożony ruch". Podobnie jak w maju br. eksport zbóż drogą morską mógł w czerwcu br. zbliżyć się do 800 tys. ton. Największe ładunki - jak podano - w dalszym ciągu notuje się w przypadku pszenicy.

"Wiele wskazuje na to, iż w całym sezonie 2022/23 (do 30 czerwca br.), całkowity eksport pszenicy z kraju będzie rekordowy i wyniesie 5,4-5,5 mln ton, a eksport kukurydzy może wynieść ok. 4,3-4,4 mln ton" - oceniła IZP.