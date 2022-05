Izba Zbożowo-Paszowa: rolnicy nie sprzedają ziarna licząc na wzrost cen

Podaż ziarna jest w dalszym ciągu mała, rolnicy nie chcą wyzbywać się zapasów licząc na większe zarobki. W ubiegłym tygodniu za tonę pszenicy w kraju oferowano 1700-1750 zł/t. Natomiast notowania tego ziarna na giełdzie w Chicago i na MATiFie osiągają rekordy - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Rolnicy czekają na lepsze ceny

Rolnicy i firmy skupowe, które posiadają znaczne ilości ziarna pszenicy i kukurydzy w magazynach niechętnie sprzedają ziarno po oferowanych cenach przez przetwórców. Ceny starego ziarna są generalnie zbliżone do cen oferowanych za nowe ziarno, co dodatkowo usztywnia rolników przed uwalnianiem zapasów - tłumaczy Izba.

Zazwyczaj ziarno z nowych zbiorów oferowano znacznie taniej od starego sprzedawanego na przednówku.

Oceniamy, iż dużo ziarna (pszenicy, kukurydzy) ciągle znajduje się w posiadaniu rolników. Wiele wskazuje na to, iż bieżący sezon 2021/22 zakończymy ze znacznymi zapasami pszenicy powyżej 1 mln ton - Izba Zbożowo-Paszowa

Według Izby, większość młynów i przetwórni pasz jest dosyć "pasywna" w kwestii zakupów i utrzymuje ceny skupu zbóż na stabilnym poziomie, starając się uzupełniać zapasy ziarna na bieżąco, przede wszystkim na rynkach lokalnych.

Obecnie najbardziej na rynku brakuje pszenżyta, owsa a także jęczmienia.

Ukraińska kukurydza z problemami logistycznymi

Do kraju napływa ukraińska kukurydza, ale utrzymujące się problemy logistyczne na granicy zniechęcają część firm handlowych do importu tego zboża. W połowie ubiegłego tygodnia, cena kukurydzy w terminalu w woj. świętokrzyskim po przeładunku na samochód, z odbiorem w czerwcu wynosiła 310-315 USD/t.

W połowie ubiegłego tygodnia, przetwórców i firmy handlowe za: pszenicę konsumpcyjną z ubiegłorocznych zbiorów płaciły 1670-1750 zł/t, pszenicę paszową - 1600-1700 zł/t. Pszenżyto i jęczmień kosztowały 1500-1550 zł/t, owies paszowy - 1000-1200 zł/t, kukurydza - 1420-1480 zł/t. Za rzepak oferowano 4600-4800 zł/t.

W kwietniu br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł około 390 tys. ton wobec jedynie 316 tys. ton wywiezionych w marcu br. oraz 463 tys. ton wyeksportowanych w kwietniu 2021 roku. Eksport pszenicy w kwietniu br. wyniósł ponad 166 tys. ton, a kukurydzy - 190 tys. ton. W maju eksport pszenicy jest "powolny" i raczej nie przekroczy wyników kwietniowych.

Znaczny spadek eksportu pszenicy

Zdaniem ekspertów Izby, "wiele wskazuje na to, iż łączny eksport pszenicy z kraju w bieżącym sezonie 2021/22 ukształtuje się poniżej 3 mln ton wobec 4,1 mln ton wywiezionych w sezonie poprzednim.

W ubiegłym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago ponownie wzrosły do najwyższego poziomu od połowy marca br. W piątek (13/05) cena pszenicy w kontrakcie lipcowym 2022 o wyniosła 432,62 USD/t i była o 6,2 proc. wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2022 wzrosła o 6,4 proc. i wyniosła 407,27 USD/t.

Według ekspertów firmy Sparks i IZ-P, była to reakcja na pierwsze prognozy bilansowe amerykańskich ekspertów (USDA) w oparciu o które globalne zapasy pszenicy na koniec kolejnego sezonu 2022/23 będą najniższe od 6 lat, a w USA nawet od 9 lat. Oczekuje się, że dostawy pszenicy i kukurydzy z USA spadną w nadchodzącym roku, co jeszcze bardziej zaostrzy i tak już napięty bilans zbóż na świecie będący w znacznej mierze konsekwencją rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wzrost cen pszenicy na światowych rynkach

Rekordy biją ceny pszenicy na MATIFie. Wyraźny wzrost cen wystąpił po publikacji czwartkowych prognoz amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA. Wynika z nich, że światowe zbiory pszenicy w nadchodzącym sezonie 2022/23 wyniosą ponad 774,8 mln ton i będą o 4,5 mln ton mniejsze od wielkości produkcji tego zboża w bieżącym sezonie. Spadek zbiorów pszenicy spodziewany jest głównie w Australii (o 6,3 mln ton do poziomu 30,0 mln ton), na Ukrainie (o 11,5 mln ton do 21,5 mln ton) i w Argentynie (o 2,1 mln ton do 21,5 mln ton).

Wyższa produkcja pszenicy prognozowana jest natomiast w USA (o 2,3 mln ton do poziomu 47,1 mln ton), Rosji (o 4,8 mln ton do 80,0 mln ton) i Kanadzie (o 11,3 mln ton do 33 mln ton). Zbiory pszenicy w UE-27 spodziewane są na poziomie 136,5 mln ton, tj. o 1,9 mln ton niższym niż w bieżącym sezonie.

W piątek 13/05 cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2022 na MATIFie wyniosła 416,50 euro/t i była o 4,8 proc. wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2022 wzrosła o 5,2 proc. i wyniosła 410,75 euro/t, W poniedziałek 16 bm. pszenica (z dostawą we wrześniu) jeszcze podrożała, jej cena wyniosła 438,25 euro za tonę.