Ostatni tydzień roboczy nie przyniósł większych zmian w handlu ziarnem. Rynkowa podaż znacznie spadła – poinformowała w poniedziałek Izba Zbożowo-Paszowa. Jak zauważono, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago i na MATIF wzrosły w ostatnim tygodniu.

Izba Zbożowo-Paszowa: rynkowa podaż ziarna na rynku krajowym znacznie spadła

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek newslettera Izby Zbożowo-Paszowej "wielu drobnych rolników sprzedało już zmagazynowane ziarno", a duże gospodarstwa sprzedały tyle ile musiały, by dostać opłaty i "chwilowo nie są zainteresowane dalszą sprzedażą".

W ocenie IZP, ostatni tydzień roboczy na rynku krajowym "nie przyniósł większych zmian w handlu ziarnem", a rynkowa podaż ziarna "znacznie spadła".

"Rosnąca niepewność co do kondycji upraw w związku z brakiem większych opadów deszczu, szczególnie na północy kraju, a także notowana w ostatnich dniach zwyżka cen zbóż na MATIFie i wzrost cen ziarna oferowanych przez eksporterów dodatkowo usztywniły sprzedających" - przekazano.

Zgodnie z IZP, ceny pszenicy na MATIF wzrosły "do poziomu nie notowanego od 3 tygodni". W piątek 9 czerwca br. cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2023 na MATIFie wyniosła 234,50 EUR/t i była o 4,7 proc. wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2023 wzrosła o 4,4 proc. i wyniosła 239,75 EUR/t.

Uczestnicy rynku - zdaniem Izby - koncentrowali się na braku opadów w Stanach Zjednoczonych i Europie, co wzbudziło wątpliwości co do perspektywy zbiorów. Zaznaczono jednak, iż utrzymująca się znaczna podaż eksportowa konkurencyjnej cenowo rosyjskiej pszenicy wywiera presję na ceny pszenicy w UE. Obawy o popyt ze strony importerów wzbudziły z kolei doniesienia o odwołaniu przetargu przez Tunezję w piątek - dodano.

Jak zauważono, ceny pszenicy rosły również na giełdzie w Chicago. W piątek 9 czerwca br. cena pszenicy SRW w kontrakcie lipcowym 2023 na giełdzie w Chicago wyniosła 231,56 USD/t i była o 1,8 proc. wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2023 wzrosła o 1,5 proc. i wyniosła 235,75 USD/t.

Stwierdzono, iż wzrost cen ma związek z obawami o brak wystarczających opadów deszczu, a także obawami o zakłócenia w eksporcie zbóż z krajów Basenu Morza Czarnego. "Wysoki rangą urzędnik ONZ ds. handlu spotkał się w Genewie z wiceministrem spraw zagranicznych Rosji gdyż Moskwa ponowie grozi odejściem od umowy umożliwiającej bezpieczny eksport surowców rolnych za pośrednictwem ukraińskich portów Morza Czarnego" - przekazała Izba.

Izba Zbożowo-Paszowa jest organizacją branżową funkcjonującą od 1997 roku. Do Izby należy ok. 60 firm z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i międzynarodowego obrotu zbożami i surowcami paszowymi, a także przemysłu biopaliw.