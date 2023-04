W dalszym ciągu notuje się wyraźne spowolnienie w handlu zbożem. Trwające prace polowe powodują, iż ofert sprzedaży ziarna ze strony rolników jest niewiele, a oferowane przez nich partie ziarna nie są duże - podała Izba Zbożowo-Paszowa.

fot. PAP/ Vladyslav Karpovych

Ceny zbóż obecnie na niskim poziomie

"Szum medialny i coraz to nowe obietnice rządu odnośnie uruchomienia kolejnych dopłat do cen pszenicy i być może innych zbóż usztywniają rolników przed sprzedażą ziarna, w oczekiwaniu na konkretne decyzje. Tym samym nie należy spodziewać się większych obrotów ziarnem w najbliższych dniach. Oznacza to, iż eksport nadwyżki ziarna z kraju ponownie przesunie się w czasie" - podano w newsletterze Izby Zbożowo-Paszowej.

Jak informował niedawno minister rolnictwa Robert Telus, chodzi o "zdjęcie" z rynku co najmniej 4 mln ton ziarna w ciągu trzech miesięcy, tj. do żniw. Napływ zbóż z Ukrainy do Polski ma być całkowicie wstrzymany, a nadwyżki - wyeksportowane.

Nadmiar zbóż na krajowym rynku spowodował, że ich ceny obecnie kształtują się na niskim poziomie. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 3-9 kwietnia za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1185 zł/t, o 2,4 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o prawie 30 proc. mniej niż przed rokiem - 1648 zł/t.

Cena pszenicy konsumpcyjnej w pierwszym tygodniu kwietnia br. wynosiła średnio 1201 zł/t, o 1,5 proc. mniej niż tydzień wcześniej i o ok. 25 proc. mniej niż przed rokiem. Cena skupu żyta konsumpcyjnego była na poziomie 904 zł/t, o 2,5 proc. wyższym niż przed tygodniem. Kukurydza paszowa potaniała względem poprzedniego tygodnia o 0,6 proc., do 1182 zł/t, czyli o ok. 14 proc. w ciągu roku.

Według Izby Zbożowo-Paszowej cena pszenicy konsumpcyjnej wraz z dostawą wynosiła w zależności od regionu kraju - 950-1100 zł/t; paszowej - 930-1070 zł/t; żyta konsumpcyjnego - 800-900 zł/t; kukurydzy - 950-1000 zł/t.

Ceny pszenicy w ubiegłym tygodniu na giełdzie Matif nieznacznie osłabły. Jak wskazali eksperci firmy Sparks i IZ-P, "na cenach pszenicy na giełdzie paryskiej ciąży wysoki kurs euro względem dolara osłabiający konkurencyjność unijnego ziarna na rynku światowym. Dodatkowym czynnikiem wywierającym presję na ceny jest tania rosyjska pszenica oferowana na rynkach międzynarodowych w okresie słabszego popytu ze strony kluczowych importerów".

Według ekspertów "uczestnicy rynku na razie ignorują groźby Rosji, jakoby Kreml miał nie przedłużyć umowy zbożowej po jej upływie 18 maja br. (...) jeżeli Zachód nie spełni jej żądań odnośnie ułatwień w eksporcie surowców rolnych i nawozów". Na mocy tej umowy Ukraina eksportuje surowce rolne przez porty czarnomorskie - przypomniano w newsletterze IZ-P.

W piątek (14 kwietnia) cena pszenicy w kontrakcie majowym 2023 na paryskiej giełdzie wyniosła 250,00 euro/t i była o 0,5 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2023 spadła o 0,4 proc. i wyniosła 250,5 euro/t.

W poniedziałek za pszenicę płacono 256 euro/t, czyli ok. 1180 zł/t. Najniższą cenę pszenicy konsumpcyjnej na giełdzie Matif zanotowano 23 marca br. - 245 euro/t. Najdrożej kosztowała ona 15 maja 2022 r. - 424,75 euro/t. Ceny pszenicy na giełdzie od listopada ub.r. spadają.