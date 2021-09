Izba Zbożowo-Paszowa: Zbiory zbóż zostały praktycznie zakończone

Tegoroczne zbiory zbóż zostały praktycznie zakończone - podała Izba Zbożowo-Paszowa w newsletterze.

Autor: PAP Biznes

Data: 06-09-2021, 10:55

Gęstość pszenicy często dyskwalifikuje to zboże pod kątem eksportu; fot. shutterstock

Żniwa 2021

"Tegoroczne żniwa zbóż podstawowych praktycznie zostały zakończone. Lokalnie na południowym wschodzie, wschodzie i północnym wschodzie kraju do zebrania są pojedyncze plantacje zbóż. Ziarno, które ciągle jest na polach w najlepszym wypadku będzie mogłoby być przeznaczone jedynie na pasze lub cele przemysłowe" - napisała izba.



Izba odnotowuje, że zboża zebrane w bieżącym roku są bardzo niejednorodne pod względem jakości, notuje się tutaj wyraźne różnice w zależności od regionu kraju.

Gęstość pszenicy



"W odniesieniu do pszenicy, największy problem stanowi jej gęstość, co często dyskwalifikuje to zboże pod kątem eksportu. Zdecydowanie więcej ziarna jakości konsumpcyjnej zebrano na

zachodzie i północy kraju niż na południu i wschodzie. Dlatego też w kolejnych miesiącach bieżącego sezonu zapewne wystąpi spora premia płacona za ziarno o wysokich parametrach jakościowych" - napisano.