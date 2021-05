IZP chce szczepień w firmach poniżej 300 osób

Potrzebne jest wprowadzenie elastycznego systemu szczepień grupowych pracowników w przedsiębiorstwach, bez stosowania minimalnego limitu 300 osób - wskazali przedstawiciele Izby Zbożowo-Paszowej.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 04-05-2021, 19:05

Izba Zbożowo-Paszowa postuluje o możliwość szczepień w firmach bez minimalnego limitu 300 osób. fot. PTWP

Przedsiębiorcy rolni zwrócili uwagę na potrzebę wprowadzenia możliwie elastycznego systemu szczepień grupowych pracowników w przedsiębiorstwach, bez stosowania minimalnego limitu pracowników (300 osób).

Kolejnym tematem była potrzeba konsolidacji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne żywności, która miałaby na celu stworzenie w Polsce nowego jednolitego zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji, przez skonsolidowanie wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym. Tak jak mówimy obecnie o Strategii od Pola do Stołu, zaproponowanej przez Komisję Europejską dla szeroko rozumianego rolnictwa, tak również potrzebna jest na poziomie naszego kraju „strategia od pola do stołu”, w zakresie kompleksowego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Podczas spotkania zwrócono również uwagę na potrzebę pilnego zakończenia prac nad zmianą przepisów w sprawie pomocy publicznej na realizację nowych inwestycji w zakresie ułatwienia dostępu do programu Polska Strefa Inwestycji, a także wprowadzenie w życie zapowiadanej przez Rząd tzw. ulgi robotyzacyjnej. Podkreślono, że ulga ta wpisuje się w plany automatyzacyjne przemysłu rolno-spożywczego, zwłaszcza w branży mięsnej, ale również paszowej, w której ryzyko ekspozycji na działanie substancji niebezpiecznych i pyłów (zwłaszcza w przypadku premiksów) jest znaczne.

Zgodnie z założeniami ulga ma umożliwić odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację (zakup robotów, oprogramowania, osprzętu i urządzeń bezpieczeństwa).

Wicepremier Jarosław Gowin dziękując przedsiębiorcom za spotkanie i rekomendacje, zapewnił ich o woli utrzymania dobrego dialogu ministerstwa rozwoju pracy i technologii z przedsiębiorcami, w tym przedsiębiorcami branży rolno-spożywczej. Premier podkreślił jednocześnie otwarcie na potrzeby branży w kontekście odbudowy gospodarki po pandemii. Odnosząc się do podniesionej problematyki szczepień Premier wskazał, że istnieje możliwość grupowego szczepienia pracowników (łączenie kilku firm) tak by jak najszybciej zaszczepić możliwie szybko dużą liczbę osób. Ponadto Wicepremier zapewnił o możliwe szybkim zakończeniu prac nad zmianą rozporządzenia regulującego działanie Polskiej Strefy Inwestycyjnej oraz przepisów odnośnie ulgi robotyzacyjnej. Jednocześnie zapewnił o włączeniu sektora rolno-spożywczego do opracowywanej Nowej Polityki Przemysłowej, którą objęte mają zostać kluczowe sektory polskiej gospodarki.