IZP: Eksport zbóż jest wyższy, ceny też

Na krajowym rynku w ostatnim tygodniu zaobserwowano znaczny wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej. W niektórych skupach w ciągu kilku dni podrożała ona o nawet 100 zł na t i kosztuje nawet 840 zł/t netto.

Ceny w portach są jeszcze wyższe, bo dochodzą praktycznie za ziarno pszenicy konsumpcyjnej, do prawie 900 zł/t.

- Izba Zbożowo-Paszowa na bieżąco monitoruje sytuację związaną z cenami pszenicy z dostawą do portów, zwyżką cen pszenicy na MATIFi-e, a także z osłabieniem złotego względem euro i dolara. Ceny pszenicy konsumpcyjnej na eksport z dostawą w marcu/kwietniu w porównaniu do końca wcześniejszego tygodnia, wzrosły o kolejne 20-30 PLN/t do 880-890 PLN/t – informuje Piątkowska.

Na giełdach również zauważalne jest duże zamieszanie cenowe. Na rynkach światowych obserwuje się wzrost cen pszenicy, która odzyskuje wcześniejsze straty wywołane psychologicznym wpływem szerzącego się na świecie koronawirusa z Chin.

