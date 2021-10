IZP: Inflacja i ceny żywności wymknęły się spod kontroli

I inflacja, i ceny żywności ewidentnie wymknęły się spod kontroli - mówiła podczas EEC 2021 Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Autor: AW/portalspozywczy.pl

Data: 06-10-2021, 15:12

Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, była prelegentką debat EEC 2021

Anna Wrona, portalspozywczy.pl: Jak oceniają Państwo tegoroczne zbiory?

Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej: Tegoroczne zbiory właściwie już są zakończone. Została tylko kukurydza. Jeżeli chodzi o ilość zboża, to jest ona porównywalna do zbiorów zeszłego roku. Natomiast nieco gorsza jest jakość ziarna, głównie ze względów pogodowych. Nie jest to jednak tylko polski problem. Francja i Niemy też go mają. Z informacji, które posiadamy, to nawet większy niż w Polsce. Dobrze zapowiadają się zbiory kukurydzy. W zeszłym roku było to na poziomie 4 mln 800 tys. ton. W tym roku będzie ponad 6 mln ton. Przetwórcy i eksporterzy już czekają.

Jeżeli chodzi o poziom cenowy, to od wiosny zeszłego roku obserwujemy wzrost cen, więc mimo gorszej jakości ziarna, ceny ziarna utrzymują się na dosyć wysokim poziomie.

Wzrost cen żywności

AW: Czy ten wzrost cen będzie miał przełożenie na wzrost cen produktów na półkach?

Monika Piątkowska: Wprost tego w ten sposób ujmować nie należy, natomiast rzeczywiście wzrost cen na półkach jest. Analizy, którymi dysponujemy, pokazują, że ceny żywności pójdą w górę. Niektórzy analitycy twierdzą, że 6 proc. do końca roku. Najbardziej dotknie to produktów zbożowych, nabiału. Mówi się, że mąka 20-25 proc., makarony - 15 proc. Będą to znaczne i odczuwalne podwyżki dla konsumenta. Nie możemy jednak łączyć tego tylko i wyłącznie ze wzrostem cen surowca. Zdecydowanie istotniejszym czynnikiem jest szalejąca inflacja. I inflacja, i ceny żywności ewidentnie wymknęły się spod kontroli. Jeżeli chodzi o inflację, to, oczywiście, nie jest tylko polski problem. Kwestia, jak poszczególne państwa sobie z tym kłopotem radzą. To odpowiedzialność rządzących i właściwych instytucji. Wpływ na ceny ma i będą miały też zwyżki energii elektrycznej, ropy, gazu, podatek handlowy i cukrowy, podwyżki w sektorze transportowym. Wypadkowa tych wszystkich elementów spowoduje, że ceny żywności (choć nie tylko) pójdą do góry. Pytanie, co w przyszłym roku. Część analityków wskazuje, że ta tendencja wzrostowa może się jeszcze utrzymać w 2022 r.

