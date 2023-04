Izba Zbożowo-Paszowa apeluje o pilne wdrożenie postanowień Okrągłego Stołu Zbożowego, który podpisała strona rządowa. Wystosowano w tej sprawie pismo do nowego ministra.

29 marca 2023 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się Okrągły Stół Zbożowy; fot. PAP/Paweł Supernak

List organizacji rolniczych do Roberta Telusa

- W imieniu związków i organizacji rolniczych, a także organizacji branżowych sektora rolnospożywczego, pragniemy złożyć gratulacje z okazji powołania Pana do pełnienia zaszczytnej funkcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie, w odniesieniu do przyjętych podczas Okrągłego Stołu Zbożowego 29 marca 2023 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi postulatów, które zostały podpisane w imieniu rządu przez ówczesnego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka, zwracamy się z prośbą o podjęcie przez Pana Ministra pilnej inicjatywy organizacji spotkania ze wszystkimi uczestnikami Okrągłego Stołu Rolnego i sygnatariuszami niniejszego listu w celu potwierdzenia zobowiązań rządu oraz wyznaczenia harmonogramu ich realizacji - napisano w liście do nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Roberta Telusa

List podpisali: Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, Mariusz Olejnik, prezes Polskiej Federacji Rolnej, Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiesław Gryn wiceprezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego, Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych oraz Adam Stępień, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Okrągły Stół Zbożowy: 11 punktów

Przypomnijmy, że 29 marca poprzedni minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk, złożył swój podpis pod 11-punktową wspólną propozycją rolników, przetwórców i eksporterów.

Na liście znalazły się następujące punkty, w których przedstawiciele sektora rolno-spożywczego – rolnicy, producenci rolni, firmy handlowe i eksporterzy wzywają rząd do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz:

1. Przywrócenia ceł oraz wprowadzenia kaucji na tranzyt i na artykuły rolno spożywcze z Ukrainy do poziomu równowagi cenowej z cenami na rynku polskim.

2. Wprowadzenia „Tarczy dla branży rolno-spożywczej” w wysokości co najmniej 10 mld zł, jako rekompensaty z tytułu kryzysu na rynku zbóż, rzepaku i artykułów rolno-spożywczych wywołanych rosyjską agresją na Ukrainę

3. Zdjęcia z polskiego rynku, do końca czerwca 2023 roku, nadmiaru zbóż i rzepaku poprzez eksport oraz wykorzystanie na cele energetyczne.

4. Wprowadzenia nowelizacji ustawy o biopaliwach wg załącznika przygotowanego przez Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych, w terminie do końca maja 2023 roku, jako ważnego elementu stabilizacji dochodów rolniczych.

5. Dokonania zmian w budżecie Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027 poprzez zwiększenie poziomu dofinansowania z budżetu krajowego do

maksymalnego poziomu dopuszczalnego przez Komisję Europejską, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowego Planu Strategicznego.

6. Dopłaty do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w wysokości 100, 150, 200 zł do 1 tony pszenicy, kukurydzy i rzepaku, w zależności od odległości od portów bałtyckich (Rząd RP wystąpi do KE o zgodę na udzielenie pomocy’).

7. Wprowadzenia do obrotu z Ukrainą jedynie paliw z dodatkiem biokomponentów krajowego pochodzenia tj. do oleju napędowego - 20%, do etyliny - 10%.

8. Rozwoju infrastruktury transportowej, magazynowej, przeładunkowej.

9. Zwiększenia przepustowości portów.

10. Priorytetyzacji transportu i przeładunku zboża względem innych towarów.

11. Otwarcia nowych rynków zbytu poprzez:

a. promocję polskiego zboża i produktów zbożowych;

b. realne wsparcie dyplomacji ekonomicznej;

c. efektywną współpracę służb dyplomatycznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych

i agencji rządowych z sektorem handlowym;

d. sprawne uzgodnienia fitosanitarne – ujednolicenie sposób działania

poszczególnych placówek fitosanitarnych w Polsce.