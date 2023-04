W najbliższym sezonie rolnym nadwyżka zboża na polskim rynku może wynieść kilkanaście mln ton, licząc krajową produkcję zboża i import z Ukrainy – szacuje Izba Zbożowo-Paszowa.

IZP: Nadwyżka zboża w Polsce może wynieść w najbliższym sezonie kilkanaście mln ton; fot. unsplash

Nadwyżka zboża na polskim rynku

"W najbliższym sezonie przewidywane jest ok. 10 mln ton nadwyżki krajowej. Jeśli do tego dojdzie import z Ukrainy, to razem będzie kilkanaście milionów ton zboża do wyeksportowania. Tymczasem przepustowość portów pozostaje ograniczona i kształtuje się na poziomie 700/750 tys. ton miesięcznie” – napisano w oświadczeniu IZP.



Jak podano, 7 kwietnia 2023 r. Izba Zbożowo-Paszowa wspólnie ze związkami i organizacjami rolniczymi, a także organizacjami branżowymi sektora rolno-spożywczego zwróciła się z apelem do nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa o podjęcie pilnej inicjatywy organizacji spotkania ze wszystkimi uczestnikami Okrągłego Stołu Rolnego w celu potwierdzenia zobowiązań rządu oraz wyznaczenia harmonogramu ich realizacji.



Izba informuje, że wśród nich znajdują się deklaracje: rozwoju infrastruktury transportowej, magazynowej, przeładunkowej, zwiększenia przepustowości portów, priorytetyzacji transportu i przeładunku zboża względem innych towarów, a także otwarcia nowych rynków zbytu poprzez.



5 kwietnia Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, w ramach którego trzem państwom: Polsce, Bułgarii i Rumunii przyznano pomoc w wysokości 56,3 mln euro za straty wywołane importem ukraińskiego zboża. Polska otrzymała z tej kwoty 29,5 mln euro.



Decyzja KE związana jest z dużym wzrostem importu z Ukrainy zbóż, nasion oleistych, jaj, drobiu, cukru, soku jabłkowego, jagód, jabłek, mąki, miodu i makaronu. W jego efekcie pojawiły się trudności w zagospodarowaniu nadwyżek zbóż znajdujących się w magazynach, co spowodowało destabilizację rynku zbóż, roślin przemysłowych i oleistych, zwłaszcza pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, oraz nałożenie dodatkowych kosztów na producentów rolnych.



KE 5 kwietnia opublikowała także projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok, który ma obowiązywać od czerwca tego roku do 5 czerwca 2024 r.



12 kwietnia Izba Zbożowo Paszowa informowała w newsletterze, że import zbóż i rzepaku z Ukrainy spada, w reakcji na korektę cen krajowego ziarna i większe trudności z przywozem w związku z bardziej wnikliwymi kontrolami ziarna na granicy.