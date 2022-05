IZP: Sezon 2021/22 zakończymy ze znacznymi zapasami pszenicy

Miniony tydzień nie przyniósł przełomu na krajowym rynku zbożowym, który cały czas operuje w warunkach uszczuplonej podaży ziarna. Niemniej, wyraźny wzrost cen pszenicy z dostawą do portów na początku tygodnia zachęcił część rolników do sprzedaży - informują Sparks Polska i Izba Zbożowo-Paszowa

Wiele wskazuje na to, iż bieżący sezon 2021/22 zakończymy ze znacznymi zapasami pszenicy powyżej 1 mln ton; fot. shutterstock

We wtorek 17 maja ceny oferowane za pszenicę z dostawą do portów wynosiły 1900-1930 PLN/t, ale w końcu tygodnia osłabły wraz z korektą cen pszenicy na MATIFie. Ceny oferowane za nowe ziarno z dostawą w żniwa są wyższe od cen oferowanych za ziarno z ubiegłorocznych zbiorów, co zapewne spowoduje przeniesienie znacznych zapasów starych zbóż na nowy sezon.

Oceniamy, iż dużo ziarna pszenicy i kukurydzy ciągle znajduje się w posiadaniu rolników. Wiele wskazuje na to, iż bieżący sezon 2021/22 zakończymy ze znacznymi zapasami pszenicy powyżej 1 mln ton. Izba Zbożowo-Paszowa

Ukraińska kukurydza

Do kraju w dalszym ciągu dociera ukraińska kukurydza, która w kontekście braku rynkowej podaży ziarna cieszy się dużą popularnością wśród kupujących. Utrzymujące się problemy logistyczne na granicy cały czas hamują większy import tego zboża. W połowie tygodnia, cena kukurydzy na granicy po przeładunku wynosiła 1300-1350 PLN/t.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

Jak informują Sparks Polska i Izba Zbożowo-Paszowa, w połowie tygodnia, ceny ziarna ze zbiorów 2021 roku na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą obecnie kształtowały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna - 1750-1800 PLN/t,

• pszenica paszowa – 1660-1730 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne - 1350-1500 PLN/t

• żyto paszowe – 1300-1450 PLN/t,

• pszenżyto - 1540-1600 PLN/t,

• jęczmień paszowy - 1540-1600 PLN/t,

• owies paszowy - 1000-1250 PLN/t,

• kukurydza - 1450-1550 PLN/t,

• rzepak - 4600-4880 PLN/t.

Z kolei, ceny oferowane za ziarno ze zbiorów 2022 roku z dostawą w żniwa oferowane przez firmy handlowe z dostawą przedstawiały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/280) - 1800-1830 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne (72/120) – 1520-1530 PLN/t

• pszenżyto (68) - 1520-1530 PLN/t,

• jęczmień (62) - 1520-1530 PLN/t,

• kukurydza – 1500-1510 PLN/t (dostawa X-XI),

• rzepak - 3900-3980 PLN/t (dostawa VII-VIII).

Eksport zbóż: Ceny

W portach Gdańsk i Gdynia w dalszym ciągu trwają załadunki przede wszystkim kukurydzy na statki. Z kolei, tempo eksportu pszenicy w maju br. pozostaje powolne i raczej nie przekroczy wolumenu eksportu w kwietniu br.

O ile w maju br. eksport pszenicy drogą morską będzie ponownie niewielki, o tyle pewnego ożywienia wywozu należy się spodziewać w czerwcu w związku ze wzrostem popytu eksportowego i większymi zakupami ziarna od rolników. Niemniej jednak, wiele wskazuje na to, iż łączny eksport pszenicy z kraju w bieżącym sezonie 2021/22 będzie sporo niższy niż 3,0 mln ton wobec 4,1 mln ton wywiezionych w sezonie poprzednim. Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową

W porównaniu do cen w minionym tygodniu, ceny zbóż z dostawą do portów ponownie wyraźnie wzrosły (w tym pszenicy o ok. 100 PLN/t) i w końcu tygodnia kształtowały się następująco (wg stanu na 20 maja br.): pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1850-1860 PLN/t (dostawa G/G, V-VI), kukurydza – 1530-1540 PLN/t (dostawa G/G, V-VI).

Z kolei, ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 20 maja br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1880 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX),

żyto (72/120) – 1600 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX),

pszenżyto (68) – 1680 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX),

jęczmień (62) – 1620 PLN/t (dostawa G/G/, VIII-IX),

kukurydza – 1500-1520 PLN/t (dostawa G/G, X/XI).

W odniesieniu do eksportu ziarna na kołach, notowany wzrost cen zbóż na rynku krajowym zniechęcił kontrahentów niemieckich do dalszych zakupów ziarna na zachodzie kraju.