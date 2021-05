IZP: W Polskim Ładzie brakuje spójnej wizji gospodarki żywnościowej

W Polskim Ładzie przeoczono budowę mocnych powiązań między przetwórstwem a rolnictwem, zapominając, iż jest to system naczyń połączonych – uważa Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 19-05-2021, 16:33

Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, wskazuje na zagadnienia nie ujęte w Polskim Ładzie

– W opublikowanym dokumencie „Polski Ład" w znaczący sposób powinna zostać dostrzeżona gospodarka żywnościowa oraz wątek coraz wyższej wartości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych – uważa Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Eksport artykułów rolno-spożywczych

Jak przypomina, w 2020 r. wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych osiągnęła nienotowany dotąd poziom 34 mld euro. To o ponad 2 mld euro więcej niż w 2019 r. Dla branży zbożowo-paszowej istotne jest to, że w 2020 r. drugą pod względem wartości pozycję z 14% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z 2019 r., zwiększyła się o 28%, do 4,9 mld euro.

– W tym kontekście ważnym postulatem jest zapowiedź spójnej polityki eksportowej. Realne wsparcie polskiego eksportu na poziomie instytucjonalnym poprzez skutecznie działające biura handlu zagranicznego (ZBH), właściwie sformatowane narzędzia finansowe czy sprawnie działającą dyplomację ekonomiczną. Sektor rolno-spożywczy ma spory potencjał eksportowy, jak i wizerunkowy, dlatego też z uwagą będziemy przyglądać się realizacji tego celu. Obecność rozpoznawalnych polskich produktów na sklepowych półkach Europy, Azji czy Ameryki w znaczący sposób przyczyni się do wzmacniania wizerunku marki naszego kraju jako lidera w produkcji pełnowartościowej i bezpiecznej żywności – komentuje prezes IZP.

Utworzenie cyfrowego systemu

Jej zdaniem, do ważnych postulatów można zaliczyć także: utworzenie cyfrowego systemu pozwalającego na identyfikowanie żywności „od pola do stołu" czy ochronę producentów rolnych dzięki utworzeniu rachunku powierniczego oraz zmian w prawie, których celem jest „powstrzymanie plagi nieterminowych wypłat oraz braku realizacji zobowiązań finansowych".

Gospodarka żywnościowa i bezpieczeństwo żywnościowe

– To czego w ocenie naszej Izby brakuje to odpowiedź na wyzwania związane z gospodarką żywnościową i bezpieczeństwem żywnościowym. Mimo że powyższe rozwiązania w jakimś stopniu przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa żywności to jednak w przedstawionym dokumencie brakuje spójnej wizji gospodarki żywnościowej. Przeoczono budowę mocnych powiązań między przetwórstwem a rolnictwem, zapominając iż jest to system naczyń połączonych. Należy zadać sobie pytanie, czy sektor potrzebuje działań rozpraszających i tak już rozdrobnioną branże czy wręcz odwrotnie. Tak jak mówimy obecnie o Strategii od Pola do Stołu, zaproponowanej przez Komisję Europejską dla szeroko rozumianego rolnictwa, tak również potrzebna jest na poziomie naszego kraju „strategia od pola do stołu", w zakresie kompleksowego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Ten obszar mógł, a nawet powinien się znaleźć w „Polskim Ładzie" – tłumaczy Monika Piątkowska.

– W tym zakresie chcemy rozmawiać o sytuacjach, które potencjalnie mogłyby w przyszłości zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie systemu żywnościowego w czasie kryzysu, o poprawie stanu gotowości na wszelkiego rodzaju kryzysu, o koordynacji działań w obszarach takich jak rolnictwo, rybołówstwo, siła robocza, logistyka, a także ustanowieniu mechanizmu reagowania na kryzysy żywnościowe – zarówno w kraju, jak i na szczeblu unijnym. Wiemy już, że Komisja Europejska pracuje nad planem awaryjnym tj. mechanizmem reagowania na kryzysy żywnościowe w ramach strategii „Od pola do stołu" (Farm to Fork F2F). W tych dyskusjach jesteśmy i będziemy jako Izba obecni – dodaje.

WPR i KPO

Prezes IZP podkreśla, że Polski Ład w zakresie rolnictwa nie pokazuje też spójności między instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej i KPO a Polskim Ładem.

– W mojej ocenie powinny być przedstawione konkretne działania z WPR i KPO, które będą wspierać przedstawione w Polskim Ładzie inicjatywy. Propozycja monitoringu suszy, jakkolwiek słuszna, to stanowczo za mało. Jeśli Polski Ład jest planem na polskie rolnictwo na kolejne lata to potrzebne jest pokazanie jak chcemy realizować zadania związane ze zmianami klimatu. Tu kwestia wody powinna być priorytetem dla rządu. To będzie krytyczny czynnik wpływający na bezpieczeństwo żywnościowe i dochody rolników, a tym samym na przetwórstwo i handel – komentuje.

Uprawy ekologiczne

Kolejnym obszarem, który w ocenie IZP nie został zaadresowany w „Polskim Ładzie", to odpowiedź na wyzwania związane z planowanym zwiększaniem areału upraw ekologicznych w Polsce i ograniczenia pestycydów. Takie zadania stawia Zielony Ład i strategia „Od pola do stołu". Do 2030 r. 25% terenów rolniczych ma być przeznaczonych na uprawy ekologiczne. Szacunki ekspertów wskazują, że pod koniec 2019 r. przeznaczonych pod uprawy ekologiczne w Polsce było zaledwie 3,5%.

– To będzie niewątpliwie wyzwanie, ale pamiętajmy, że na obecną chwilę są to tylko założenia, a nie znamy szczegółów, jak to ma być realizowane i jakie instrumenty wsparcia zostaną ostatecznie wprowadzone, aby tak ambitne cele zostały osiągnięte. To dlatego tak ważne w tym kontekście jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego i zapewnienia rozwoju każdemu z funkcjonujących systemów produkcji, uwzględniając przy tym realia rynkowe (podażowo-popytowe) oraz kierunki rozwoju rolnictwa w ujęciu ponad regionalnym, np. umowy handlowe UE z państwami trzecimi lub grupami tych państw – przypomina.

– Pamiętajmy, że Polski Ład został opublikowany na razie w postaci ogólnego dokumentu. Nie mamy konkretnych propozycji i rozwiązań w postaci projektów aktów legislacyjnych. Na nie czekamy i do nich będziemy się odnosić w toku konsultacji społecznych. Istotne jest, by zapowiadane projekty ustaw były wypracowane wspólnie z ekspertami, także branży rolno-spożywczej – podsumowuje prezes IZP.