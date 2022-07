Jagodzianki grozy. Inflacja coraz bardziej namacalna

Autor: AK

Data: 05-07-2022, 13:36

Ekonomista Rafał Mundry opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z osiedlowej cukierni we Wrocławiu. A w niej… jagodzianka za 16 zł. Inflacja i wzrost cen są coraz bardziej widoczne w sklepach i budzą emocje w internecie.

Rafał Mundry pokazał w mediach społecznościowych cenę drożdżówek w osiedlowej piekarni we Wrocławiu/ fot. twitter.com/RafalMundry

Wyroby piekarnicze będą drożeć

Jedną z najszybciej drożejących kategorii spożywczych jest pieczywo. Według danych GUS w ciągu roku pieczywo w Polsce podrożało o 26,5 proc. W ubiegłym tygodniu „Rzeczpospolita” opublikowała tekst o rosnących cenach pieczywa, w którym eksperci zastanawiali się, ile może pod koniec roku kosztować bochenek chleba. Szacunki były bardzo rozbieżne – od 10 do nawet 30 zł.

Ta rozpiętość pokazuje, jak trudno jest przewidzieć to, co może wydarzyć się na rynku spożywczym i piekarniczym. W czerwcu inflacja wyniosła wg. szybkiego szacunku GUS 15,6 proc. Z powodu wojny ceny zboża rosną wyjątkowo szybko. W ciągu roku podrożało ono o 34 proc. Do tego dochodzą także rosnące ceny energii, paliw oraz koszty pracy.

Jagodzianki: ceny bardzo zróżnicowane

Wszystko to powoduje, że konsumenci coraz bardziej odczuwają rosnące ceny w sklepach. O ile 23 zł za drożdżówkę w cukierni Magdaleny Gessler to cena, która nie dziwi większości klientów, to jednak 16 zł za drożdżówkę w osiedlowej piekarni jest ceną na tyle wygórowaną, że jeszcze rok temu trudno byłoby w nią uwierzyć. Przed pandemią jagodzianki w jednej z sieciowych piekarni na warszawskim Mokotowie kupić można było za ok. 4,5 zł.

Na pocieszenie warto dodać, że ta cena to wyjątek. Większość piekarni i cukierni oferuje jagodzianki w cenie od 5 do 10 zł.