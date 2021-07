Jak będą promowane przetwory zbożowe w najbliższych latach?

O to jak będą promowane ziarno zbóż i przetwory zbożowe w najbliższych latach serwis farmer.pl zapytał nowo powołanego przewodniczącego komisji zarządzającej Funduszem Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych – Przemysława Bochata.

Jak będą promowane przetwory zbożowe w najbliższych latach?; fot. shutterstock

- Niestety pandemia bardzo ograniczyła realizację zaplanowanych wcześniej na ten rok zadań promocyjnych, i to nie tylko w sektorze promocji zbóż i przetworów zbożowych – poinformował redakcję farmer.pl Przemysław Bochat, przewodniczący komisji zarządzającej zbożowym funduszem.

- Przede wszystkim będziemy kładli nacisk na inne, niż dotychczas kanały informacyjne, które pozwolą nam skutecznie dotrzeć do klientów i konsumentów ziarna zbóż i przetworów zbożowych, czego efektem będzie – jak się spodziewamy - większy popyt i co za tym idzie zadowalający wymiar ekonomiczny, czyli w skrócie dobra cena dla rolników – stwierdził w rozmowie z farmer.pl Przemysław Bochat.

- Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że w tym zbożowym łańcuchu zależności zadowoleni powinni też być przetwórcy – tak więc spodziewam się sytuacji konfliktu interesów między rolnikami a przetwórcami, ale mam nadzieję, że będziemy się w ramach komisji zarządzającej dobrze dogadywać, żeby wyważyć pewne sprawy i w ramach tej promocji znajdować złoty środek między zaspokojeniem tych najważniejszych potrzeb, czyli dochodowości rolników, a zadowoleniem przetwórców – dodał.

- Kolejna bardzo ważna sprawa to będziemy starali się zachować równowagę, jeśli chodzi o promocję produktów zbożowych wytwarzanych konwencjonalnie w stosunku do ekologii. Zdajemy sobie sprawę, że produkcja ekologiczna to bardzo fajny rynek, że się rozwija i jest bardzo ważna, ale też musimy mieć świadomość, że jednak większość zboża, które powstaje w naszym kraju i które musimy sprzedać w dobrej cenie to jest zboże produkowane metodami konwencjonalnymi – przyznał Przemysław Bochat.

Nowa strategia działania Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych – ta na 2022 rok, zostanie opracowana do końca sierpnia br.

