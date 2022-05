Jak gotować makaron? Włosi podają jedną cenną radę

Żeby zużyć mniej energii podczas gotowania makaronu, wystarczy najpierw wlać do garnka odpowiednią ilość wody, podczas gotowania przykryć go pokrywką, a kluski odcedzić we właściwym momencie. Eksperci przekonują, że oszczędności mogą być ogromne.

Makaron a oszczędzanie energii

Debata o stale rosnących cenach prądu i gazu trwa we Włoszech od dłuższego czasu. Ostatnio jednak pojawił się w niej nowy wątek: makaron a oszczędzanie energii. Przyczyniła się do tego Włoska Unia Żywności, organizacja skupiająca producentów produktów spożywczych. Przedstawiła ona bowiem zaskakujące wyniki badań przeprowadzonych w związku z przypadającym 5 czerwca Światowym Dniem Środowiska.

Jak gotować makaron?

Specjaliści podczas badań przeanalizowali wpływ gotowania włoskiej pasty na środowisko pod kątem zużycia energii oraz wody i emisji CO2. I wyliczyli, że gdyby wszyscy Włosi podczas gotowania wody na makaron zawsze kładli na garnku pokrywkę, rocznie udałoby się zaoszczędzić 350 milionów kilowatogodzin. Taka ilość energii wystarczy na oświetlenie wielu stadionów piłkarskich.

Praktyczne rady, wynikające z ustaleń ekspertów, są banalnie proste: przede wszystkim zawsze trzeba pamiętać o pokrywce w oczekiwaniu na zagotowanie wody. To pozwoli na oszczędzenie energii potrzebnej do tego, by dwa lub nawet trzy naładować telefon komórkowy. Jeśli użyłoby się odpowiedniej ilości wody, a więc nie za dużo, komórkę można by naładować nawet pięć razy.

Kolejny zalecany krok to wyłączenie gazu lub kuchni indukcyjnej jeszcze zanim nadejdzie pora odcedzenia makaronu, by dogotował się jeszcze przez chwilę. To, wyjaśniono, "bierne gotowanie", już bez użycia energii.

"Od gotowania makaronu w domu zależy 38 procent śladu węglowego, wynikającego z tego procesu"- wyjaśnił Riccardo Felicetti, prezes stowarzyszenia producentów makaronu.