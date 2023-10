Potrzebny jest kompromis, który zapewni pomoc Ukrainie i nie będzie zagrożeniem dla polskiego rolnictwa – podkreślał w trakcie wizyty w Brukseli przewodniczący Platformy Obywatelskiej cytowany przez portal money.pl.

Donald Tusk spotkał się w Brukseli z Przewodniczącą KE i rozmawiał m.in. o ukraińskim zbożu/Fot. PAP

Polskie rolnictwo nie może być zagrożone - podkreśla Donald Tusk

Po spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, które odbyło się w Brukseli, Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk został zapytany przez dziennikarzy o embargo na produkty rolne z Ukrainy.

Pani przewodnicząca obserwowała to, co się dzieje w polskiej polityce i nie ma wątpliwości co do naszego twardego stanowiska. Polskie rolnictwo nie może być zagrożone. Dlatego trzeba znaleźć rozwiązanie, które nie będzie dokuczliwe dla Ukrainy, której chcemy pomagać, a jednocześnie nie będzie zagrażać interesom polskiego rolnika – podkreślił kandydat Zjednoczonej Opozycji na urząd premiera.

Czy kompromis w sprawie ukraińskiego zboża jest możliwy?

Komisja Europejska wprowadziła zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji na początku maja. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5, a następnie zostały przedłużone do połowy września przypomina serwis money.pl

Stanowisku KE sprzeciwiła się m.in. Polska, która już dzień później wprowadziła. Bezterminowy zakaz przywozu do naszego kraju ukraińskich produktów rolnych. Decyzje o jednostronnym przedłużeniu ograniczeń importowych podjęły również rządy Węgier, Słowacji i Rumunii.

W odpowiedzi władze w Kijowie poinformowały o złożeniu skargi do Światowej Organizacji Handlu na Polskę i pozostałe kraje, które wprowadziły embargo.

Natomiast 5 października wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka poinformował, że Kijów zawiesił skargę do WTO przeciw Polsce zapewniając jednocześnie, że stronie ukraińskiej zależy na podjęciu "konstruktywnej decyzji w ramach całej Unii Europejskiej".