Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią w Poznaniu zorganizowano mistrzostwa w jedzeniu pączków na czas. Zwycięzca pochłonął 10 pączków w 5 minut i 57 sekund.

W Poznaniu odbyły się mistrzostwa w jedzeniu pączków na czas. fot. PAP

Mistrzostwa w jedzeniu pączków na czas ponownie w Poznaniu

Pączkowe mistrzostwa powróciły do Poznania po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią. Impreza odbyła się już po raz siedemnasty.

- Gorąco dziękuję, że pomimo tych trudnych czasów wracamy do tego świetnego konkursu. Dla cukierników i piekarzy nie jest to łatwy okres m.in. z uwagi na podwyżki mediów - powiedział Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP cytowany przez stronę internetową poznańskiego magistratu.

Pączkowy rekordzista z Poznania obronił tytuł

Zwyciężył Andrzej Galasiński - triumfator ostatniej, zorganizowanej w 2020 roku edycji mistrzostw. Tym razem zajęło mu to niecałą minutę dłużej, jednak i tak wystarczyło do wygranej. Drugie miejsce zdobył Bartosz Pawlak z czasem 6 minut i 7 sekund. Podium uzupełnił Mikołaj Szymkowiak, któremu konsumpcja zajęła 6 minut i 39 sekund. Zwycięzcy do rekordu zabrakło sporo - w 2011 roku Piotr Frąckowiak zjadł pączki w 4 minuty i 12 sekund.

Zwycięzca XVII Mistrzostw Poznania w jedzeniu pączków na czas - Andrzej Galasiński zjadł 10 pączków w 5 minut i 57 sekund. fot. PAP

Mistrzostwa w jedzeniu pączków. Jakie zasady?

W tegorocznej edycji udział wzięło 74 uczestników i uczestniczek. Zasady były bardzo proste: wystarczyło zjeść 10 pączków w jak najkrótszym czasie i przy tym nie popijać ich wodą. Wypieki zostały wykonane przez rzemieślników z Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu, którzy czuwali również nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

Nagrody w postaci gry planszowej "Łamacze Szyfrów" Wydawnictwa Miejskiego Posnania oraz zestawu gadżetów ufundowało Miasto Poznań oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Nagrodzono dziesięciu najlepszych uczestników.