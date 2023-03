Babka wielkanocna króluje na stole w czasie Wielkanocy, a w rankingach ulubionych świątecznych ciast zajmuje, obok mazurków, serników i makowców, czołowe pozycje. Jak ją zrobić i jak sprawdzić, że będzie puszysta, a jednocześnie wilgotna?

Jak upiec babkę wielkanocną? Oto najlepsze przepisy. | fot. Shutterstock

Babka wielkanocna niejedno ma imię. Można zrobić babkę podstawową, piaskową, a popularne są też cytrynowe i marmurkowe wersje babek.

Jak zrobić prostą i szybką babkę wielkanocną?

Przepis na babkę wielkanocną - składniki:

4 jajka

0,75 szklanki cukru

1,5 szklanki mąki

2 łyżki proszku do pieczenia

8 łyżek oleju roślinnego

woda

łyżka kakao (dla wersji dwukolorowej)

Przepis na babkę wielkanocną - wykonanie krok po kroku:

Krok 1. Jajka w całości należy ubić z cukrem do uzyskania piany. Zajmie to ok. 10 minut.

Krok 2. Do ubitych z cukrem jaj dodajemy proszek do pieczenia i mąkę, a całość miksujemy, dodając w trakcie olej i wodę (od 8 do 10 łyżek, do uzyskania odpowiedniej konsystencji).

Krok 3. Smarujemy tłuszczem formę do pieczenia babki (może też być podłużna foremka), a następnie okraszamy ją bułką tartą. W wersji jednokolorowej - wylewamy całe ciasto, a w wersji dwukolorowej - wylewamy 2/3 objętości formy, a pozostałą część ciasta mieszamy z kakao i uzupełniamy formę.

Krok 4. Pieczemy babkę w piekarniku w temperaturze 180 stopni ok. 20-30 minut. Po upieczeniu dekorujemy cukrem pudrem, polewą lub lukrem.

Przepisy na babkę wielkanocną nie są trudne, powinno się jednak pamiętać o odpowiednich proporcjach i o tym, by składniki do ciasta miały temperaturę pokojową. | fot. Shutterstock

Jak zrobić babkę cytrynową na Wielkanoc?

Popularną odmianą klasycznej babki wielkanocnej jest jej cytrynowa wersja. Przepis jest prosty, a smak dodatkowo wzmocniony pysznym cytrynowym aromatem.

Przepis na babkę cytrynową - składniki:

350 g mąki pszennej

300 g cukru

250 g masła

6 jajek

3 łyżeczki proszku do pieczenia

sok wyciśnięty z 2 cytryn

2 łyżki kandyzowanej skórki cytrynowej

cukier puder lub polewa do dekoracji

Przepis na babkę cytrynową - wykonanie krok po kroku:

Krok 1. Utrzeć z cukrem masło na puszystą masę, i do niej po kolej dodawać jaja, miksując przez cały czas. W trakcie dolać również sok z cytryn.

Krok 2. Wymieszać przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i dodać do masy, delikatnie mieszając. Na samym końcu posiekać skórkę cytrynową i również dodać mieszając.

Krok 3. Natłuścić formę do pieczenia masłem i posypać mąką, po czym wlać do niej masę. Piec w temperaturze 180 stopni przez ok. 40 - 60 minut.

Jak zrobić babkę piaskową na Wielkanoc?

Babka piaskowa bije rekordy popularności wśród ciast tego rodzaju. Robi się ją bardzo prosto, przy czym należy zwrócić uwagę na to, by masło było miękkie. Tylko dzięki temu babka konsystencja ciasta podczas ubijania będzie odpowiednia, a babka wyjdzie puszysta.

Przepis na babkę piaskową - składniki:

250 g mąki pszennej,

250 g mąki ziemniaczanej,

250 g masła,

4 jajka,

180 g cukru pudru,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 opakowanie cukru wanilinowego.

Przepis na babkę piaskową - wykonanie krok po kroku:

Krok 1. Roztopione na patelni lub w garnku masło należy zostawić do ostudzenia, po czym wysmarować nim formę do pieczenia ciasta. Podobnie jak w przypadku pierwszego przepisu, następnie należy użyć bułki tartej.

Krok 2. Białka oddzielone od żółtek należy ubić z cukrem na sztywną pianę. Następnie, mieszając, po kolei należy dodać do nich żółtka.

Krok 3. Przesiane mąki, proszek do pieczenia i roztopione masło należy dodać do masy, dokładnie mieszając.

Krok 4. Gotowe ciasto należy wlać do formy i wstawić do piekarnika na ok. godzinę, piekąc w temperaturze 180 stopni. Udekorować po upieczeniu lukrem, polewą lub cukrem pudrem.

Babka cytrynowa to babka z twistem. Dzięki cytrynom zyskuje orzeźwiający smak. | fot. Shutterstock

Co zrobić żeby babka była wilgotna?

Jest kilka trików, dzięki którym babka wielkanocna będzie puszysta, a jednocześnie wilgotna. Popularny sposób to zastąpienia części masła olejem, a wśród tych mniej spotykanych dodanie cienko pokrojonych plasterków jabłek do masy na babkę. Jeśli babka wyjdzie sucha - można poeksperymentować także z lukrem lub polewą, dzięki którym również stanie się wilgotniejsza.

Co zrobić żeby babka nie opadła?

Ciasta opadają głównie z dwóch powodów. Pierwszy z nich to złe przygotowanie masy, gdy proporcje składników są nieodpowiednie, ciasto może być zbyt rzadkie lub zbyt zwarte. Drugim powodem jest szok termiczny po pieczeniu, strukturę ciasta może zepsuć nagłe wyjęcie go z piekarnika i pozostawienie w temperaturze pokojowej. W przypadku babki nie ma takiego zagrożenia, dobrze jednak by do całkowitego ostudzenia pozostała w formie.

Czy babkę wkładamy do nagrzanego piekarnika?

Tak, i dobrze jest ustawić temperaturę na nieco wyższą (np. o 20 stopni) przed włożeniem ciasta do piekarnika. Otwarcie drzwiczek gwałtownie obniża temperaturę, dlatego dopiero po ich zamknięciu warto powrócić do regularnych ustawień.

Jak piec babkę - z termoobiegiem czy bez?

Nie ma przeciwwskazań do pieczenia babki w piekarniku z termoobiegiem, jednak w takim wypadku temperatura powinna być obniżona względem przepisu o ok. 20 stopni Celsjusza.