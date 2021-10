Jak zostać piekarzem?

Z pewnością wiele osób marzy, aby rzucić wszystko i założyć piekarnię. Nie jest to praca lekka, ale z pewnością satysfakcjonująca i wbrew pozorom nie wymaga całonocnej pracy – mówi Piotr Połomski, ekspert rynku piekarskiego i członek jury konkursu Master Baker.

Portalspozywczy.pl: Czy rynek amatorskiego wypieku chleba w domu rośnie?

Piotr Połomski, ekspert rynku piekarskiego i członek jury konkursu Master Baker: Rośnie i zmienia się. Oprócz prostych chlebów, coraz więcej osób zaczyna w domach wypiekać chleby zgodnie z technologią piekarską – czy to metodą wielofazową, czy na podmłodach czy z wydłużoną, zimną fermentacją itp... sięgając po mąki certyfikowane ekologiczne, z dodatkiem mąk samodzielnie mielonych ze zbóż pierwotnych, pseudozbóż, strączków. Z jednej strony liczba publikacji na temat wypieku chleba stale rośnie, z drugiej dostęp do mediów społecznościowych sprawił, że możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń między piekarzami z całego świata. Rośnie także liczba szkoleń wypieku chleba dla amatorów (i doszkalających dla zawodowców), pojawiają się oferty staży w piekarniach, mamy już cykliczny, ogólnopolski konkurs wypieku chleba „Master Baker”, w którym mogą brać udział m.in. domowi piekarze. Niezbędne sprzęty, akcesoria (koszyczki rozrostowe, tkaniny garownicze, profesjonalne formy kwasoodporne), dostępne wcześniej tylko dla piekarń, są normalnie dostępne w sklepach online także dla amatorów, można także nabyć urządzenia piekarnicze w skali do domowej piekarenki (niewielkie piece, małe miesiarki spiralne, młynki żarnowe), podobnie surowce jak słody enzymatyczne, ekstrakty słodowe, kwas piekarski. Z pewnością jest wiele powodów, dla których warto zająć się wypiekiem w domu – chleb uczy cierpliwości, sprawia radość, domowy jest tańszy niż z modnej piekarni. Wiele osób podkreśla, że chce wypiekać samodzielnie, aby „wiedzieć co jedzą” – zaopatrują się w zboża wprost od rolników-pasjonatów i samodzielnie wytwarzają mąki na młynkach żarnowych. Istotne, że ziarna bez straty jakości można przechowywać o wiele dłużej niż gotową mąkę. Ważne, by rosła liczba osób wypiekających chleby w domu, aby mogli tę umiejętność przekazywać swoim dzieciom i wnukom. To wspaniałe, zdrowe hobby i sposób na wspólne spędzenie czasu.

Jak zmienia się polski rynek piekarni rzemieślniczych?

Warto przyjrzeć się tak często wspominanemu ostatnio terminowi „piekarnia rzemieślnicza”. W myśl ustawy rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej osoby fizycznej bądź wspólników spółki z wykorzystaniem ich zawodowych kwalifikacji (w imieniu własnym i na własny rachunek). Nowe piekarnie powstają głównie dzięki pasjonatom chleba, którzy mają dobrze przemyślany plan biznesowy oraz marketingowy oraz niespożyte pokłady zapału, jednak w większości nie są zawodowymi piekarzami. Najwięcej konceptów piekarskich z autorskim chlebem powstaje w dużych miastach – Warszawa, Kraków, gdzie konsument jest skłonny wydać 12 zł i więcej za bochenek. W większości piekarnie bazują na formule otwartego studia i pracy na oczach klientów. Co ciekawe, w piekarniach część mąki wytwarzana jest na miejscu na młynkach żarnowych – ziarno wraz z rozmaitymi dodatkami mielone jest bezpośrednio do zaczynów, podmłód, lub do ciasta końcowego w zależności od receptury, sprawiając że finalnie pieczywo nabiera unikalnego smaku i aromatu oraz wartości prozdrowotnych. Zwrot inwestycji w piekarnię jest dość szybki, myślę, że wysyp konceptów piekarskich wciąż przed nami, gdy pojawią się dedykowane oferty finansowania venture capital czy oferta piekarń franczyzowych.

Jak zmienia się podejście do zawodu piekarza? Co trzeba zrobić, żeby zostać piekarzem?

Z pewnością wiele osób marzy, aby rzucić wszystko i założyć piekarnię. Nie jest to praca lekka, ale z pewnością satysfakcjonująca i wbrew pozorom nie wymaga całonocnej pracy. W Polsce, aby uruchomić produkcję piekarniczą, nie wymaga się posiadania kwalifikacji w zawodzie. Co więcej, od 2018 roku obserwujemy szereg uproszczeń formalności, do tego stopnia, że legalną produkcję spożywczą możemy uruchomić we własnym mieszkaniu / domu / budynku gospodarczym, używając do tego sprzętów na co dzień używanych w kuchni. Oczywiście, należy spełnić minimalne warunki higieniczne i przed uruchomieniem złożyć wniosek o wpis w rejestrze w stacji sanitarno-epidemiologicznej, ale jest to formalność, nie wymaga zatwierdzenia zakładu. Samą sprzedaż pieczywa można prowadzić w ramach działalności nierejestrowanej lub rolniczego handlu detalicznego dla rolników. Warto poczynić niewielką inwestycję w miniaturowe sprzęty piekarnicze, dzięki czemu można w takich warunkach wytworzyć kilkadziesiąt bochenków dziennie. Domowa produkcja jest obwarowana szeregiem limitów, ale aby dorobić do emerytury lub aby sprawdzić się jest to rozwiązanie w sam raz. Pełnowymiarowa piekarnia rzemieślnicza wymaga większych nakładów, zależy od planowanej skali produkcji, od sprzętów czy nowych czy używanych, trzeba liczyć się z wydatkiem 150-300 tysięcy.

Aby zostać piekarzem, młodzież zachęcam do 3-letniej Szkoły Branżowej I stopnia, natomiast dorosłych zachęcam do skorzystania z bezpłatnego kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Kurs trwa rok czasu, w którym skondensowany jest pełny program nauczania zawodu. Obecnie taki kurs odbywa się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie.