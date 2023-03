Trend na domowe wypieki chleba rozpowszechnił się w pandemii. Teraz z kolei spora grupa osób decyduje się na pieczenie chleba ze względu na rosnące ceny pieczywa w sklepach i piekarniach. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, rozpoczynając przygodę z domowym piekarnictwem, radzi Piotr Kucharski, piekarz, kucharz i autor książek kulinarnych.

Od czego powinniśmy zacząć domowe pieczenie chleba, radzi Piotr Kucharski. / fot. PTWP

Od czego powinniśmy zacząć, jeśli chcemy zrobić chleb samodzielnie w domu?

Zawsze radzę, żeby zaczynać pieczenie chleba małymi krokami. Nie rzucać się od razu na wypieki na zakwasie, a działać powoli. Wybieramy dobrą mąkę pszenną, z dobrą ilością glutenu, do tego woda. Wszystko musimy porządnie wymieszać, wyrobić ciasto za pomocą robota, następnie zostawić do urośnięcia, uformować i upiec. To będzie nasz mały sukces, który zachęci nas, żeby zgłębić temat.

A jak później zechcemy upiec inny chleb, to możemy upiec chleb na zakwasie i samemu zrobić zakwas żytni, który można łatwo samemu wyprowadzić. Następnie upiec chleb żytni, foremkowy. I kolejnymi krokami odnosić nasze następne małe sukcesy.

Jakie składniki wybrać do wypieku, aby ten chleb był pyszny?

Mąka, woda, sól i drożdże. Mąka lepszej jakości potrafi być trudniejsza, więc radzę przygodę z pieczeniem chleba zacząć od mąki pszennej lub orkiszowej, z których łatwo piecze się chleb. Najlepiej typ 650 lub 750. Natomiast mąka z młyna może wymagać od nas więcej wiedzy np. jak wzmocnić ciasto, jak je poprowadzić. Owszem, wdrążajcie takie maki, ale zaczynajcie od tych prostych. Te trudniejsze wymagają więcej wiedzy, ale uczmy się, kupujmy te mąki i wspierajmy małe młyny.

Szklana forma, gar rzymski. W czym najlepiej piec chleb?

Najlepiej w ciemnej, stalowej formie. Nie lubię piec w garze rzymskim, często te pieczywo jest niedopieczone. Trzeba je wyciągać, czasami trudno wyjąć, a później trzeba je jeszcze dopiec. Bardziej polecam garnek żeliwny. Ale zacząć warto od foremek i lepiej wybrać ciemne foremki, które lepiej dopiekają pieczywo niż stalowe.

Pieczenie chleba w piekarniku: jak długo piec i w ilu stopniach?

Jeśli chodzi o pieczywo domowe, moim zdaniem nie ma lepszej opcji niż dobrze rozgrzany garnek żeliwny w piekarniku 240 stopni i pieczenie przez 30-40 minut.

Jak piecze się w garze, to najlepiej ustawić piekarnik na góra i dół, ale jak chcemy bardziej dociągnąć chleb, to możemy włączyć termoobieg.

Ile kosztuje pieczenie chleba w domu?

Najlepiej wychodzi upieczenie dwóch chlebów w foremkach lub czterech, bo tyle akurat się zmieści w piekarniku. Natomiast patrząc na 4 foremki po 800 g, to koszt upieczenia jednego bochenka chleba wyniesie ok. 2,50 zł.