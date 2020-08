Jaka strategia piekarska bake-off sprawdzi się w dyskontach? (opinia)

- Plany rozwoju i chęć przyciągnięcia nowych klientów na zakupy dzięki rozwojowi oferty piekarskiej jest właśnie wdrażana przez sieci takie jak Netto, Aldi czy Dino. Czy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, brakiem kompetentnych ludzi do pracy i potrzebą optymalizacji kosztów jest szansa, że zaprezentują nowe rozwiązania dla swojego konceptu bake-off? Wydaje się to mało prawdopodobne. Będą to najpewniej koncepty bazujące na podglądaniu rozwiązań z Biedronki i trochę mniej z Lidla (głównie ze względu na skalę potrzebnych inwestycji) z powieleniem sprzedawanego asortymentu oraz rozwiązań organizacyjnych z tych sieci. Czy docenią to konsumenci odwiedzający ich sklepy? Jest taka szansa. Zobaczymy i chętnie ocenimy to w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy - mówi Andrzej Piętka.

Jak strategia bake-off wygląda w wiodących dwóch sieciach?

Jak tłumaczy Andrzej Piętka, Biedronka w części piekarskiej skupiona jest na szukaniu nowych produktów z czystą etykietą, polskich smakach oraz dopełnianiu ekspozycji produktami będącymi pewniakami sprzedażowymi. Generalnie asortyment jest ciągle wyważony, tradycyjny i przewidywalny. Ekspozycja w regale chłodniczym z ciastami, dobór asortymentu i często ich jakość wymaga liftingu oraz bardziej odważnego podejścia do możliwych nowych dostawców.

Lidl oferuje dla kupujących ciekawe produkty piekarskie, które są dobrze oznaczone i uporządkowane na półce, ale asortyment wydaje się zbyt duży i wymaga raczej optymalizacji. Pracownicy są lepiej zorganizowani niż jest to u konkurencji. Przekąski i nowości produktowe potrafią pozytywnie zaskoczyć i zainteresować kupującego. W przeciwieństwie do konkurencji są tu produkty, które wyróżniają się i klient może je kupić głównie tutaj. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zauważalnie smak wybranych produktów na półce spłycił się, najpewniej ze względu na zmianę receptur lub wymianę dostawców.

- Obie sieci są ciągle w kategorii dyskontów wiodące w sprzedaży pieczywa w Polsce i są wzorami do naśladowania dla konkurentów. Wydaje się, że zapowiadane obostrzenia w związku z zagrożeniem wirusologicznym i potrzeby kupujących będą skupione na asortymencie podstawowym oraz produktach zapakowanych, takich jak pokrojony chleb tostowy - podsumowuje Piętka.