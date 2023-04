Chleb jadamy do śniadania i do kolacji, w formie kanapek, przygotowując tosty, jako dodatek do dań. Często zawiera dużo węglowodanów, więc osoby z cukrzycą mogą się zastanawiać, czy mogą go jeść. Jaki będzie dla nich najlepszy?

Jaki chleb jest najlepszy dla cukrzyków? | fot. Pixabay

Oprócz wyboru odpowiedniego chleba, równie ważne dla diabetyków jest kontrolowanie porcji.

Najlepiej wybierać pieczywo pełnoziarniste, z dużą zawartością błonnika.

Alternatywnie dla chleba można skorzystać z niskowęglowodanowych tortilli.

Węglowodany są jednym z trzech głównych składników odżywczych niezbędnych dla zdrowia człowieka. Jednak organizm przekształca węglowodany w glukozę, którą wchłania do krwioobiegu, podnosząc poziom cukru we krwi. Z tego powodu świadomość spożycia węglowodanów jest częścią zarządzania poziomem cukru we krwi w przypadku cukrzycy lub stanu przedcukrzycowego.

Węglowodany a cukrzyca. Ile powinno się ich jeść?

Talerz osoby chorującej na cukrzycę powinien składać się z następujących elementów:

połowa to warzywa nieskrobiowe, takie jak marchew, zielone warzywa liściaste, brokuły i papryka

jedna czwarta to chude białko, takie jak chude mięso, ryby lub tofu

jedna czwarta to węglowodany

Pokarmy węglowodanowe odpowiednie dla planu żywieniowego dla osób z cukrzycą obejmują:

warzywa bogate w skrobię, takie jak groszek, ziemniaki i dynia

rośliny strączkowe, takie jak ciecierzyca, czarna fasola i fasola

owoce

produkty mleczne, takie jak jogurt i mleko, lub niemleczne substytuty mleka

produkty pełnoziarniste, takie jak chleb, brązowy ryż i płatki owsiane

Organizm każdego człowieka inaczej reaguje na pokarm, w tym węglowodany. Osoby chorujące na cukrzycę powinny skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, aby opracować spersonalizowany plan żywienia, który pomoże kontrolować poziom cukru we krwi zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Zarządzanie porcjami w cukrzycy

Chleb to podstawowy element codziennej diety wielu osób na całym świecie, ale dla diabetyków wybór odpowiedniego pieczywa może być trudny. Niektóre rodzaje chleba mogą znacznie podwyższyć poziom cukru we krwi, dlatego ważne jest, aby wybierać zdrowe i odpowiednie rodzaje pieczywa.

Zarządzanie porcjami jest ważne, aby upewnić się, że stanowią one tylko jedną czwartą całego talerza. Kiedy producenci używają drożdży do wyrośnięcia chleba, zwykle potrzebuje on trochę cukru, aby „nakarmić” drożdże.

Niektóre rodzaje chleba zawierają więcej cukru niż potrzeba do jego wyrośnięcia. Warto każdorazowo sprawdzać etykiety wartości odżywczych, aby zobaczyć liczbę węglowodanów i dodanych cukrów w chlebie. Powinien zawierać tylko 1-3 gr cukru dodanego na kromkę. Cukier dodany to źródło pustych kalorii, które może powodować szybki wzrost poziomu cukru we krwi.

Pieczywo przyjazne dla diabetyków

Chleb pełnoziarnisty

Chleb 100% pełnoziarnisty jest jednym z najzdrowszych rodzajów pieczywa dla diabetyków. Zawiera naturalny błonnik, który pomaga w utrzymaniu stałego poziomu cukru we krwi. Chleby produkowane z rafinowanej białej mąki nie zawierają wystarczającej ilości błonnika, co może prowadzić do podwyższenia poziomu cukru we krwi. Ponadto, pełnoziarnisty chleb ma niższy indeks glikemiczny niż biały chleb, co oznacza, że ​​może powodować mniejsze wzrosty poziomu cukru we krwi po posiłku.

Pieczywo wzbogacone w błonnik

Jeśli nie jest możliwe znalezienie chleba 100% pełnoziarnistego, można szukać chleba wzbogaconego w błonnik. Chleb powinien zawierać co najmniej 3 gr błonnika pokarmowego na kromkę. Błonnik pokarmowy pomaga w utrzymaniu wyrównanego poziomu cukru we krwi poprzez spowolnienie trawienia i wchłaniania węglowodanów.

Tortille o niskiej zawartości węglowodanów

Tortille to kolejna zdrowa alternatywa dla tradycyjnego chleba. Tortille o niskiej zawartości węglowodanów są dobrym źródłem błonnika i mogą być wykorzystywane do przygotowania kanapek, burrito, tacos i innych dań. Niektóre z nich zawierają składniki o niskiej zawartości węglowodanów, takie jak proszki białka serwatkowego i sojowego.

Składniki, które mogą dać dodatkowe korzyści

Niektóre składniki, takie jak mączka z siemienia lnianego, nasiona chia i owies, mogą dostarczyć dodatkowego błonnika, białka i zdrowych tłuszczów. Jednak chleb zawierający te składniki może być drogi i w porównaniu z pełnoziarnistym chlebem, niekoniecznie oferuje większe korzyści.

opr. za medicalnewstoday.com