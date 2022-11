Spośród wszystkich rodzajów kasz, Polacy najchętniej wybierają gryczaną. To na nią właśnie w tegorocznym badaniu wskazała blisko połowa ankietowanych. Drugą w kolejności kaszą, która najczęściej gości na naszych stołach, jest jęczmienna – decyduje się na nią 1/3 badanych. Trzecią pozycję zajmuje jaglana – najczęściej jada ją prawie co piąty respondent (18%).

Jakie kasze najczęściej kupują Polacy? fot. shutterstock

Kasza gryczana i inne lubiane kasze

Spośród wszystkich rodzajów kasz, Polacy najchętniej wybierają gryczaną. W 2013 r. również najchętniej wybieraną kaszą była gryczana. Wówczas jednak pojawiała się ona na stołach niemal 75% Polaków. Równie wysoką pozycję zajmowała wtedy kasza jęczmienna, a za nią – kasza manna.

Kasza orkiszowa i owsiana coraz popularniejsza

- W porównaniu do badania sprzed niemal dekady, tegoroczny sondaż pokazuje, że chętniej i częściej sięgamy po inne rodzaje kaszy. Do naszego menu wprowadzamy takie kasze, jak orkiszowa, owsiana, kukurydziana czy też gotowe mieszanki – mówi Agnieszka Falba-Gałkowska, Dyrektor Biura Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, organizatora kampanii „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień”.

Z czym jeść kaszę?

Nadal najliczniejszą grupę, choć mniejszą niż dziewięć lat temu, stanowią respondenci łączący kaszę z sosem (66% w stosunku do 74% w 2013 r.). Tuż po nich znajdują się zwolennicy kaszy w zestawie z mięsem, a także w zupie. Co ciekawe, obecnie więcej osób niż w 2013 r. jada kaszę w formie kotletów (14% vs. 4%).

Kasza na obiad, śniadanie czy kolację?

Kaszę najczęściej zjadamy na obiad. Na ten posiłek wybiera ją większość Polaków, bo aż 92%. W zdecydowanej mniejszości są osoby spożywające kaszę na śniadanie (16%), kolację (15%) czy w formie deseru (11%).

- Choć wciąż preferowaną porą dnia, w której jemy kaszę, jest obiad, zwyczaj ten pomału ulega zmianie. Chętniej przygotowujemy z kaszy rozmaite dania, serwując ją na słodko bądź łącząc z innymi produktami. Naszą kampanią udowadniamy, że kaszę można jeść od śniadania po kolację, proponując proste i smaczne przepisy na pierwszy i ostatni posiłek w ciągu dnia, obiad oraz deser – przekonuje Agnieszka Falba-Gałkowska.