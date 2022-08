Jesienią w Polsce może zabraknąć chleba

Autor: Radio ZET

Data: 02-08-2022, 10:20

Powinniśmy zastanowić się, czy w ogóle będzie pieczywo jesienią, niż ile będzie kosztowało. Cena będzie wypadkową kosztów oraz sytuacji popytowo-podażowej - powiedział Jacek Górecki, prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa w rozmowie z Radiem Zet.

Polska może mieć problemy z dostępnością chleba. / fot. PAP/Tomasz Wojtasik

Jacek Górecki w trakcie wywiadu odniósł się do ciągle rosnących cen pieczywa. Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Producentów Pieczywa Polska może mieć jesienią ogromne problemy z dostępnością chleba.

Polska może mieć problemy z dostępnością chleba

- Jeżeli nie będzie gazu dla branży piekarniczej, jeżeli nie będziemy w stanie wypiec chleba, który jest podstawowym produktem dla społeczeństwa, to wówczas albo chleba nie będzie wcale na półkach, albo będą go na tyle małe ilości. Wtedy będzie on towarem deficytowym - ocenił Górecki.

- Spodziewamy się dalszej zwyżki cen za pszenicę. Jest to temat bardzo zmienny. Trend wzrostowy bardzo przyspieszył w momencie wybuchu wojny, ale chciałem też zaznaczyć, że te wzrosty były widoczne już w roku ubiegłym. Nie wiemy kiedy się skończą. W każdej chwili obietnice eksportu pszenicy z Ukrainy mogą zakończyć się jedynie na deklaracjach. Jeżeli popyt na świecie na pszenicę będzie rósł to i ceny na polską pszenicę będą się podnosić - dodał.

