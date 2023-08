Tegoroczne żniwa na ten moment można określić jako udane, obecnie jesteśmy w ich połowie - skomentowała prezes Izby Paszowo-Zbożowej Monika Piątkowska.

Połowa żniw. "Na ten moment można je określić jako udane"/fot. PAP Darek Delmanowicz

Monika Piątkowska, prezes Izby Paszowo-Zbożowej zauważyła, że zbliżamy się do połowy tegorocznych żniw.

"Oceniamy, że zbliżamy się do półmetka żniw. Plony zbóż osiągane przez rolników na południu kraju są wysokie i zbieranego ziarna w masie jest sporo. Jeśli chodzi o jakość pszenicy to widzimy, że ziarno co do zasady charakteryzuje się niezłą liczbą opadania i gęstością". Dodała jednak, że potwierdzają się doniesienia o niskiej zawartości białka w pszenicy, często spadająca poniżej 10 proc.

"Zarówno krajowe, jak i europejskie prognozy są zbieżne z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami, w których wskazywaliśmy, że tegoroczne zbiory także będą udane. W sezonie 2023/24 zbiory zbóż w Polsce wyniosą ok. 34,2 mln ton (wobec 35,3 mln ton w poprzednim sezonie)" - skomentowała tegoroczne zbiory w porównaniu z zeszłorocznymi.

Specjalistka wspomniała jednak, o obecnej sytuacji meteorologicznej i jej wpływie na zbiory.

"Warunki pogodowe dla przebiegu żniw mają krytyczne znaczenie. W ostatnim czasie nawracające opady deszczu spowodowały w większości kraju spowolnienie prac żniwnych, powodując obawy o jakość ziarna. Obserwowana w ostatnich kilku dniach sucha i słoneczna pogoda daje jednak nadzieję na przyspieszenie prac żniwnych".

Izba Zbożowo-Paszowa jest organizacją branżową funkcjonującą od 1997 roku. Zrzesza ona ok. 60 firm z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i międzynarodowego obrotu zbożami oraz surowcami paszowymi, a także przemysłu biopaliw.