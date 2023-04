Kanadyjscy parlamentarzyści pracują nad propozycjami pomocy dla ukraińskich rolników, a wśród rekomendacji znajdują się m.in. propozycje budowy w Polsce elewatorów na ukraińskie zboże.

Budowę elewatorów w Polsce na ukraińskie zboże proponują kanadyjscy parlamentarzyści; fot. mat.pras.

W najnowszym raporcie na temat globalnego bezpieczeństwa żywnościowego komisja ds. rolnictwa kanadyjskiej Izby Gmin wskazała, że Kanada w ramach pomocy Ukrainie może dostarczyć "dodatkowe możliwości magazynowania". Portal National Newswatch cytował we wtorek przewodniczego komisji Kody Blois, który powiedział, że komisja sugeruje rządowi niezwłoczne wsparcie budowy elewatorów na ukraińskie zboże w Polsce, na granicy z Ukrainą.

Ukraińskie zboże

Inne propozycje, które mają ochronić 22 mln ton ukraińskiego zboża do czasu powrotu możliwości eksportu, to dostarczenie przez Kanadę i sojuszników przed wrześniem br. nowoczesnych typów worków na zboże do tymczasowego magazynowania.

W raporcie podkreślono też, że Kanada i inni członkowie NATO powinni wspierać Ukrainę w zwiększaniu bezpieczeństwa łańcuchów dostaw na Ukrainie "w każdym ich punkcie, by zmniejszyć ryzyko działań sabotażowych i kradzieży" oraz "monitorować i identyfikować transporty zboża ukradzionego ukraińskim farmerom oraz wprowadzać sankcje przeciw odpowiedzialnym za kradzież", a także wspierać rozminowywanie. Na ok. 13 proc. ziemi ornej na Ukrainie znajdują się miny i pociski, które nie eksplodowały.

Inne działania, to dostarczenie maszyn rolniczych, nawozów i nasion oraz ziarna do zasiewów, a także wsparcie dla odbudowy banku genów roślin.

Eksport ukraińskiej żywności do Kanady

Parlamentarzyści uważają też, że Kanada mogłaby pomóc Ukrainie upraszczając import żywności, ale przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa fitosanitarnego. W lutym br., w liście otwartym do minister rolnictwa Marie-Claude Bibeau, parlamentarzyści wskazywali, że konieczna jest szczególna ostrożność w sektorach takich jak produkcja mleka i produktów mlecznych oraz drobiarstwo, które w Kanadzie mają określone kwoty produkcyjne.

W maju ubiegłego roku Kanada tymczasowo zniosła cła na ukraińskie produkty i to zwolnienie obowiązuje do 9 czerwca br.

W tym samym liście do minister rolnictwa parlamentarzyści napisali, że konieczne jest zwiększenie wojskowej pomocy Kanady, by Ukraina wygrała "konflikt tak szybko jak to możliwe i by przywrócić powrót Ukrainy na globalne rynki żywności".

Z Toronto Anna Lach