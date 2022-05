Kanada jest gotowa pomóc w eksporcie ukraińskiego zboża

Kanada jest gotowa pomóc w eksporcie ukraińskiego zboża i wysłać statki do europejskich portów – poinformowała w sobotę minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly po spotkaniu krajów G7.

Autor: PAP

Data: 15-05-2022, 09:00

Joly powiedziała, że Kanada jest gotowa wysłać statki do europejskich portów, by przewieźć ukraińskie zboże tam, gdzie jest potrzebne. "Musimy zapewnić, by zboże zostało dowiezione. W przeciwnym razie milionom ludzi będzie grozić głód" - powiedziała Joly po zakończeniu spotkania w Weissenhaus w Niemczech, cytowana w kanadyjskich mediach.

Rosjanie blokują ukraińskie porty morskie

"Rosyjska agresywna wojna stworzyła jeden z najpoważniejszych kryzysów żywnościowych i energetycznych w najnowszej historii, zagrażający obecnie tym, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji" - napisano w komunikacie G7. Przed wybuchem wojny na Ukrainie pszenica i jęczmień z Ukrainy i Rosji stanowiły jedną trzecią światowego eksportu tych zbóż. Rosjanie blokują jednak ukraińskie porty morskie, zniszczyli wiele ukraińskich gospodarstw i w wielu miejscach zaminowali pola, co zatrzymało sprzedaż ukraińskiej pszenicy za granicę.

W sobotę rząd Indii zakazał eksportu pszenicy mimo wcześniejszych deklaracji, że zwiększy go ze względu na zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego związanego z rosyjską inwazją na Ukrainę.Indie przekazały, że w pierwszej kolejności muszą zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe swoim obywatelom.