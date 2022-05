Katarzyna Nosowska i Borys Szyc promują nowe nie-mleko z Alpro

Katarzyna Nosowska, była liderka zespoły Hey i Borys Szyc reklamują nowe produkty Alpro z jęczmienia zastępujące mleko.

Katarzyna Noswska i Borys Szyc promują nowe nie-mleko z Alpro/ fot.YouTube.com

"Zdradzę Ci tajemnicę. To nie jest kolejny napój roślinny. Alpro PSST!... TO NIE MLEK* wygląda i smakuje jak…mmm, dlatego śmiało możesz używać go tak jak zwykłego mleka. Alpro PSST!... TO NIE MLEK* występuje w dwóch wariantach: pełnym oraz półtłustym. Każdy z nich jest kremowy, delikatny, gładki, pyszny i łagodny w smaku" - tak o napoju mówi producent a jego zalety zachwalają popularny aktor, który wcześniej reklamował hamburgery w sieciówki oraz Katarzyna Nosowska - piosenkarka.



Formuła napoju zastępującego mleko została stworzona na bazie owsa z dodatkiem białka grochu oraz innych niezbędnych dla uzyskania konsystencji i smaku składników. Napoje nie zawierają cukrów, do tego są wzbogacone w wapń i witaminę D.

