Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek wieczorem, że przedłużyła zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji do 15 września. Minister rolnictwa liczy na przedłużenie zakazu wwozu zboża z Ukrainy poza 15 września

UE przedłuża ograniczenia w imporcie ukraińskiego zboża; fot. unsplash.com

Utworzenie Wspólnej Platformy Koordynacyjnej

"Środki te (zakaz importu) są nadal konieczne przez ograniczony czas, biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności poważnych wąskich gardeł logistycznych i ograniczone możliwości przechowywania zboża przed sezonem zbiorów, które występują w pięciu państwach członkowskich" - podała KE w opublikowanym komunikacie. "Uzgodniono utworzenie Wspólnej Platformy Koordynacyjnej w celu koordynowania wysiłków Komisji, Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji oraz Ukrainy na rzecz poprawy przepływu towarów między Unią a Ukrainą, w tym tranzytu produktów rolnych przez korytarze (solidarnościowe). Wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis kieruje tym procesem na szczeblu politycznym. Pierwsze spotkanie inauguracyjne tej platformy koordynacyjnej odbyło się na szczeblu technicznym w dniu 2 czerwca" - poinformowała Komisja.

Zakaz importu wygaśnie 15 września 2023 r.

Tymczasowe środki zapobiegawcze dot. przywozu zbóż z Ukrainy

Środki będą bardziej ograniczone, np. nie będą już dotyczyć materiału siewnego.

"Zakres tych środków został dodatkowo ograniczony z 17 do 6 pozycji taryfowych dla 4 objętych nimi produktów. Te tymczasowe i ukierunkowane środki zostały przyjęte z powodu wąskich gardeł logistycznych dotyczących tych produktów w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji oraz pod warunkiem, że państwa członkowskie nie utrzymają żadnych własnych środków ograniczających. Wygaśnięcie pozwoli na znaczne ulepszenia korytarzy solidarnościowych i sprostanie wyzwaniom związanym z wywozem ukraińskiego zboża z kraju po nadchodzących żniwach" - podkreśliła KE.

Zaznaczyła, że tymczasowe środki są zgodne z zobowiązaniem UE do wspierania Ukrainy i zachowania jej zdolności do eksportu zboża.

Zakaz importu zbóż z Ukrainy. Co po 15 września?

Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział rozmowy i negocjacje z Komisją Europejską ws. dalszego przedłużenia - po 15 września - zakazu wwozu zboża z Ukrainy do 5 krajów UE, w tym Polski. Nasz kraj Polska postulował aby zakaz został przedłużony do końca 2023 roku.

Szef MRiRW poinformował też, że pomiędzy pięcioma tzw. krajami przyfrontowymi prowadzone są rozmowy o wprowadzeniu pewnej elastyczności w restrykcjach importowych z Ukrainy. Chodzi o to, aby można było dopisywać albo wykreślać z listy pewne produkty, np. owoce miękkie - wyjaśnił Telus. Będziemy na ten temat rozmawiać z KE - dodał.

100 mln euro wsparcia dla rolników z pięciu krajów UE

28 kwietnia KE osiągnęła porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, które obowiązywały do 5 czerwca i zostały właśnie przedłużone.

Jednocześnie - jak podała KE - Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych środków dotyczących tych i wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy. Tego samego dnia uchylone zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii RP z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.

W następstwie porozumienia osiągniętego 28 kwietnia z Bułgarią, Węgrami, Polską, Rumunią i Słowacją Komisja Europejska przedstawiła też propozycję wsparcia o wartości 100 mln euro dla rolników z tych krajów.

Kwota ta, pobrana z rezerwy rolnej na 2023 r., zostanie skierowana do rolników produkujących zboża i nasiona oleiste w tych pięciu państwach członkowskich. Wsparcie pomoże państwom członkowskim graniczącym z Ukrainą częściowo zrekompensować problemy związane z następstwami importu niektórych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

KE proponuje przeznaczyć 9,77 mln euro dla Bułgarii, 15,93 euro dla Węgier, 39,33 mln euro dla Polski, 29,73 euro dla Rumunii i 5,24 mln euro dla Słowacji.

Pięć krajów może uzupełnić to unijne wsparcie do 200 proc. środkami krajowymi, co stanowiłoby łączną pomoc finansową w wysokości 300 mln euro dla poszkodowanych rolników.

Minister rolnictwa RP Robert Telus poinformował pod koniec maja w Brukseli, że decyzja o wypłacie z unijnej kasy 100 mln euro rolnikom z pięciu krajów graniczących z Ukrainą jest wciąż przekładana; uspokajał jednak, że nie są to środki najważniejsze i że polscy rolnicy dostaną obiecane od rządu wsparcie.