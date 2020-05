Kernel: 25 mln USD straty netto w III kw. 2019/20

Narastająco po trzech kwartałach roku obrotowego 2019/202 grupa miała 76 mln USD zysku netto wobec 190 mln USD rok wcześniej.



Zysk EBITDA grupy wyniósł w trzecim kwartale roku obrotowego 2019/2020 104 mln USD, co oznacza wzrost o 88 proc. w ujęciu rocznym. Narastająco po trzech kwartałach EBITDA grupy wzrosła o 12 proc. do 320 mln USD.



EBITDA segmentu tłoczenia ziarna spadła w trzecim kwartale rok do roku o 15 proc. do 26 mln USD.



EBITDA w segmencie infrastruktura i handel wzrosła do 65 mln USD z 18 mln USD.



Zysk EBITDA segmentu rolnego wzrósł o 42 proc. do 25 mln USD.



Przychody Kernela wyniosły w trzecim kwartale 1,04 mld USD, co oznacza wzrost rdr o 30 proc., a narastająco po trzech kwartałach przychody wyniosły 2,9 mld USD, co oznacza spadek o 5 proc.

