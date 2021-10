Kernel chce się rozwijać przez akwizycje

Kernel zakłada w nowej 5-letniej strategii, że będzie rósł głównie dzięki fuzjom i przejęciom. Spółka prowadzi rozmowy w tej sprawie, ale na razie nie ma konkretnego celu akwizycyjnego - poinformował podczas telekonferencji Yuriy Kovalchuk, członek zarządu ukraińskiej spółki rolnej.

Data: 04-10-2021, 18:12

Bank ziemi uprawnej Kernela wynosi 506 tys. ha; fot. shutterstock

Kernel chce przejmować

Kovalchuk poinformował, że spółka przygląda się potencjalnym celom akwizycyjnym w każdym segmencie działalności.



"Rozmawiamy z różnymi podmiotami, ale na dzisiaj trudno powiedzieć, jaki będzie rezultat tych negocjacji. Na razie znajdujemy się w momencie szczytowym jeśli chodzi o koniukturę na rynku towarów miękkich, to nie sprzyja transakcjom. Zakładamy, że kiedy wejdziemy w fazę spadków, do konstruktywnych rozmów uda się wrócić" - podał.



Dodał, że źródła finansowania przejęć będą zależały od skali transakcji.



"Obecnie nasz wskaźnik dług netto/EBITDA wynosi 0,9x, to dobra pozycja negocjacyjna do uzyskania finansowania, nie powinno być z tym problemu. Nie powinno też znacząco wpłynąć na nasz bilans" - dodał.



Na pytanie, czy spółka może finansować akwizycje przy pomocy skupionych akcji własnych, odpowiedział: "Rada dyrektorów na razie nie podjęła decyzji co do skupionych akcji".



Akcjonariusze Kernela upoważnili zarząd do skupu do maksymalnie 19.200.000 akcji własnych za łączną, maksymalną kwotę odpowiadającą 250 mln USD. Cena akcji w skupie będzie nie niższa niż 50 zł i nie wyższa niż 65 zł. Spółka informowała, że odkupione akcje mogą zostać umorzone, zachowane lub sprzedane. Upoważnienie zarządu jest ważne przez dwa lata.

Kernel: Strategia spółki

Nowa strategia spółki na najbliższych pięć lat, do 2026 roku, zakłada osiągnięcie 6 mln ton rocznego przerobu nasion słonecznika i 15 mln ton eksportu zbóż z Ukrainy. W segmencie rolnym spółka zakłada 4 mln ton produkcji własnej na banku ziemi wielkości 0,7 mln ha. Głównym motorem wzrostu ma być ekspansja przez fuzje i przejęcia w przeciwieństwie do inwestycji typu greenfield, które były podstawą poprzedniej strategii, obowiązujacej do 2021 r. Wszystkie inwestycje mają być zlokalizowane na Ukrainie.



Obecne moce produkcyjne i infrastruktura spółki pozwalają na przerób 3,7 mln ton nasion słonecznika i eksport 10 mln ton zbóż. Bank ziemi uprawnej Kernela wynosi 506 tys. ha.

Kernel oczekuje, że w sezonie 2022 Ukraina zanotuje rekordowe zbiory zbóż i nasion oleistych, przekraczające łącznie 100 mln ton, w tym m.in. 79 mln ton zbóż (kukurydza, pszenica i jęczmień) i 16,8 mln ton nasion słonecznika. Spółka zakłada, że pozwoli jej to na niemal pełne wykorzystanie mocy jej zakładów produkcyjnych oraz infrastruktury do eksportu zboża, a także wpłynie na uzyskiwanie wyższych marż.



Jednocześnie Kovalchuk poinformował podczas telekonferencji, że spółka dostrzega rosnącą presję kosztową, zarówno ze względu na rosnące ceny energii i transportu, jak i koszty pracy.



Kernel celuje w roku obrotowym 2021/22 w eksport 11 mln ton zbóż z Ukrainy (wzrost o 38 proc. rdr),

przeładunek 10 mln ton towarów miękkich w swoich terminalach (więcej o 23 proc. rdr) i przerób 3,7 mln ton nasion oleistych (wzrost o 16 proc. rdr), włączając w to pracę nowego zakładu na zachodniej Ukrainie. Docelowe moce przerobowe tego obiektu to 1 mln ton nasion oleistych rocznie.



"Spodziewamy się, że budowa nowego zakładu zakończy się w miesiącach zimowych i będzie on gotowy do działania wczesną wiosną" - poinformował Kovalchuk.



Spółka poinformowała, że w segmencie rolnym spodziewa się w przyszłym roku kontynuacji trendu wysokich cen zbóż i nasion oleistych. Spółka zabezpieczyła już w większości ceny swoich produktów po stawkach wyższych niż w roku obrotowym 2021. Jest także przygotowana na zmienność na rynku kukurydzy.



Kernel zakłada, że nakłady inwestycyjne w roku obrotowym 2021/22 wyniosą 265 mln USD.



Kernel Holding w roku obrotowym 2020/2021 odnotował 513 mln USD zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 118 mln USD zysku rok wcześniej. Przychody grupy wzrosły w tym czasie o 38 proc. do 5.647 mln USD. EBITDA wyniosła 929 mln USD wobec 443 mln USD przed rokiem. Marża EBITDA wzrosła do 16,4 proc. z 10,8 proc. rok wcześniej.