Główny akcjonariusz ukraińskiego producenta zbóż i oleju słonecznikowego Kernel Holding, który ogłosił zamiar wezwania na 100 proc. akcji spółki, nie widzi zalet dalszego notowania Kernela na GPW. W przypadku objęcia minimum 95 proc. akcji możliwy jest przymusowy wykup spółki.

Kernel chce zniknąć z GPW; fot. shutterstock

Kernel chce zniknąć z giełdy

Namsen Limited zamierza ogłosić delistingowe wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 52.057.219 akcji Kernel Holding po 18,5 zł za akcję - poinformował w poniedziałek rano pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. Tego samego dnia wieczorem Kernel przekazał pismo od przedstawicieli Namsen Limited.



Z listu tego wynika, że główny akcjonariusz Kernela doszedł do przekonania, że wady z punktu widzenia strategicznego, handlowego i kosztowego, wynikające z notowania akcji spółki na warszawskiej giełdzie przewyższają relatywne korzyści z bycia spółką publiczną.



Namsen przypomina, że debiut Kernela na warszawskiej giełdzie nastąpił w 2007 roku. Oferta publiczna Kernel Holding obejmowała 22,8 mln akcji, z czego 16,7 mln to były akcje nowej emisji. Inwestorzy kupowali akcje Kernela po 24 zł za sztukę, czyli powyżej ceny oferowanej obecnie przez wzywającego przy okazji delistingu.



Przez dużą część historii Kernela na warszawskiej giełdzie notowania tej spółki utrzymywały się w przedziale 40-70 zł za akcję. Mocna przecena rozpoczęła się po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.



W poniedziałkowym liście Namsen Limited przypomina, że głównym powodem wejścia na GPW była chęć uzyskania dostępu do finansowania swojej działalności. Z tego narzędzia spółka skorzystała trzykrotnie: w 2008, 2010 i 2011 roku.



"Jednak od tamtej pory sytuacja totalnie się zmieniła i podczas ostatnich 11 lat Kernel nigdy nie podnosił kapitału poprzez ofertę publiczną, żeby finansować swój wzrost" - napisano w liście.



W dalszej części listu główny akcjonariusz wyraża rozczarowanie, że obecnie zaledwie 3-4 analityków biur maklerskich przygotowuje raporty na temat Kernela, podczas gdy w 2017 roku było ich 7-8, w tym z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Doprowadziło to jego zdaniem do niewystarczającej płynności akcji, co pozbawia sens ich notowania na rynku regulowanym.



Namsen Limited ocenia także, że podejmowane przez ponad dekadę próby zainteresowania spółką inwestorów, w tym regularna komunikacja z rynkiem, uczestnictwo w konferencjach dla inwestorów, road-shows, a także inwestycje w dział relacji inwestorskich i marketing rzadko przekładały się na jakąkolwiek widoczną poprawę.



Namsen Limited wskazuje, że cykliczna natura działalności Kernela w połączeniu ze zwiększoną ostatnio zmiennością na globalnych rynkach powoduje, że zyski spółki są trudne do przewidzenia i prognozowania, co negatywnie wpływa na płynność i w rezultacie powoduje spadek kursu akcji.



Główny akcjonariusz twierdzi również, że polscy akcjonariusze mniejszościowi nie byli skłonni popierać akwizycji przeprowadzanych przez Kernela przy wskaźnikach wyższych niż wartość rynkowa samej spółki. Jako przykład podaje walne zgromadzenie Kernela z września 2022 roku, gdy akcjonariusze mniejszościowi odrzucili pomysł utworzenia ratunkowego funduszu, który miał wspierać potrzeby spółki w obliczu zamknięcia rynku długu po inwazji Rosji na Ukrainę.



Odebraliśmy to jako sygnał, że wielu akcjonariuszy nie chce wspierać spółki poprzez dostarczenie jej gotówki i ma krótkoterminowe, spekulacyjne podejście do giełdy, a nie patrzy długoterminowo i strategicznie na spółkę - napisano w liście.

Po wycofaniu Kernela z giełdy - w opinii Namsen Limited - zarząd będzie mógł w 100 proc. skoncentrować się na realizacji strategicznych planów i prawdziwych interesów spółki.



Namsen Limited zapowiada, że jeśli skupi między 95 a 100 proc. akcji Kernela w wezwaniu, rozważy przeprowadzenie wykupu przymusowego.



Decyzja w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie podejmowana jest wyłącznie przez Radę Dyrektorów Kernel Holding zgodnie z prawem luksemburskim i nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.



Kapitał zakładowy Kernel Holding, ukraińskiego producenta zbóż i oleju słonecznikowego, dzieli się na 84.031.230 akcji. Namsen Limited jest głównym akcjonariuszem z 41,29-proc. udziałem.