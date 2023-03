Główny akcjonariusz ukraińskiego Kernel Holding chce wycofać spółkę z warszawskiej GPW. Akcje spółki są m.in. w portfelach 37 funduszy inwestycyjnych i 8 OFE - wynika z szacunków portalu Analizy pl.

Kernel Holding chce opuścić giełdę. Kto jest posiadaczem akcji? fot. shutterstock

Kernel Holding chce opuścić GPW

Namsen Limited, główny akcjonariusz Kernel Holding, wezwał do zapisywania się na sprzedaż 52.057.219 akcji Kernela, stanowiących 61,95 proc. kapitału zakładowego. Za jedną akcję producenta zbóż i oleju słonecznikowego oferuje 18,5 zł.



Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 31 marca, a zakończy 4 maja 2023 r. Celem wezwania jest wycofanie spółki z giełdy.



Zgodnie z prawem luksemburskim, decyzja o wycofaniu akcji z obrotu powinna zostać podjęta przez Radę Dyrektorów i musi być zgodna z prawem luksemburskim. W tym kontekście polskie wymogi dotyczące powołania uchwały o delistingu przez NWZ z 90 proc. większością głosów nie mają zastosowania.



W przypadku nabycia co najmniej 95 proc. akcji spółki w trakcie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji będzie rozważone przeprowadzenie przymusowego wykupu.

Kernel Holding: Akcjonariusze

Według ostatnich dostępnych danych (grudzień 2022/styczeń 2023) akcje Kernela posiadało: 8 funduszy emerytalnych (łącznie 7.107.450 akcji o wartości 124 mln zł, 8,5 proc. kapitału spółki), w tym najwięcej OFE PZU „Złota Jesień” – 1,7 mln akcji, a także 37 funduszy inwestycyjnych (łącznie 656.933 akcji o wartości 11,7 mln zł), w tym najwięcej NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania — ponad 174 tys. akcji.



Zaproponowana cena nabycia jest niższa od rynkowej wyceny akcji – w dniu wezwania przekraczała 20 zł, a dzień później spadła w okolice 19,2 zł. Papiery udziałowe spółki fundusze nabywały po cenie w wysokości od 22,7 zł do 60,68 zł - podają Analizy pl.