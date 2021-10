Kernel Holding znacznie zwiększył zyski

Kernel Holding odnotował 513 mln USD zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2020/2021 wobec 118 mln USD zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Przychody grupy wzrosły w tym czasie o 38 proc. do 5.647 mln USD.

Kernel zakłada, że nakłady inwestycyjne w roku obrotowym 2021/22 wyniosą 265 mln USD; fot. shutterstock

Kernel: Wyniki finansowe

EBITDA grupy wyniosła 929 mln USD wobec 443 mln USD przed rokiem. Marża EBITDA wzrosła do 16,4 proc. z 10,8 proc. rok wcześniej.



EBITDA segmentu tłoczenia ziarna spadła o 63 proc. do 56 mln USD. EBITDA w segmencie infrastruktura i handel wzrosła do 496 mln USD z 216 mln USD przed rokiem, a segmentu rolnego do 461 mln USD ze 134 mln USD rok wcześniej.



Na koniec czerwca 2021 roku wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 0,9x.

Kernel: Inwestycje

Kernel zakłada, że nakłady inwestycyjne w roku obrotowym 2021/22 wyniosą 265 mln USD - podała spółka w raporcie rocznym. Rada dyrektorów rekomenduje wypłatę 0,44 USD dywidendy na akcję, co daje łącznie 35,6 mln USD.

"Nasza prognoza nakładów inwestycyjnych w roku obrotowym 2022 to 265 mln USD, włączając inwestycje potrzebne dla naszej tłoczni, nakłady utrzymaniowe i inwestycje, które nie zostały zrealizowane w roku obrotowym 2021" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Kernela Andrey Verevskiy.



Jak poinformował, rada dyrektorów rekomenduje akcjonariuszom wypłatę 0,44 USD dywidendy na akcję, co daje łącznie 35,6 mln USD.



"Na podstawie wyników za rok obotowy 2021 i biorąc pod uwagę zobowiązania inwestycyjne dotyczące ukończenia ekspansji greenfield oraz nową politykę alokacji kapitału, rada dyrektorów proponuje akcjonariuszom zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,44 USD na akcję" - napisał prezes.