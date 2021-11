Kernel: nikt nie sprzedał akcji w odpowiedzi na zaproszenie spółki

Akcjonariusze nie odpowiedzieli na ogłoszone przez Kernel Holding zaproszenie do sprzedaży akcji - poinformowała ukraińska spółka spożywcza w komunikacie.

Autor: PAP Biznes

Data: 12-11-2021, 08:28

Akcjonariusze nie sprzedali akcji spółki; fot. unsplash.com

Kernel - skup akcji

Pod koniec października Kernel ogłosił skup do 3,575 mln akcji własnych, które odpowiadają 4,43 proc. głosów na WZ spółki.



Cena za akcję miała wynieść od 55 do 60 zł. Cena akcji w skupie miała być ustalona w formie tzw. aukcji holenderskiej (licytacja w formie zniżkowej).



Zapisy trwały do 9 listopada.