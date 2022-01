Kernel ogłasza skup akcji własnych

Kernel ogłosił skup do 3,78 mln akcji własnych. Cena za akcję wyniesie od 50 do 60 zł - podała spółka w komunikacie.

Autor: PAP Biznes

Data: 19-01-2022, 08:41

Kernel ogłasza skup do 3,78 mln akcji własnych; fot. shutterstock

Kernel: Skup akcji własnych

Zapisy rozpoczną się 21 stycznia i potrwają do 27 stycznia.



Ostateczna liczba skupowanych akcji oraz ich cena ma być podana 31 stycznia.



Cena akcji w skupie będzie ustalona w formie tzw. aukcji holenderskiej (licytacja w formie zniżkowej). Transakcja ma kosztować Kernela maksymalnie do 189 mln zł.



W skupie pośredniczyć będzie Ipopema Securities.



Pod koniec sierpnia akcjonariusze Kernela upoważnili zarząd do skupu maksymalnie 19,2 mln akcji własnych za łączną kwotę 250 mln USD.