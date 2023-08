Ukraiński producent zboża i olejów Kernel Holding szacuje, że konieczne wydatki na naprawę szkód wywołanych atakiem Rosji na infrastrukturę sięgną 20 mln USD, a prace potrwają w niektórych przypadkach do 12 miesięcy - poinformowała notowana na GPW spółka.

Kernel oszacował wydatki na naprawę uszkodzeń po ataku Rosjan; fot. shutterstock

Kernel: Straty

Szacowana przez Kernel wartość utraconych towarów wynosi w przybliżeniu 12 mln USD.

Kernel zaznacza, że zarówno infrastruktura, jak i zapasy były ubezpieczone od nieprzewidywalnych zdarzeń.

Ataki sił rosyjskich na infrastrukturę Kernela trwają od połowy lipca, a 16 sierpnia były one najmocniejsze. Zniszczony został wtedy terminal zbożowy spółki w porcie w Reni.

Kernel: Eksport zboża

Kernel poinformował ponadto, że w wyniku wypowiedzenia przez Rosjan umowy zbożowej, prowadzony przez koncern eksport zboża spadł w lipcu do 10 tys. ton, mączki słonecznikowej do 33 tys. ton, a nasion słonecznika do 84 tys. ton.