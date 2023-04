Kernel Holding sprzedał 273,19 tys. ton oleju w trzecim kwartale roku obrotowego 2022/23, co oznacza wzrost o 1 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.

Kernel sprzedał 273,19 tys. ton oleju w okresie styczeń-marzec 2023 r.

W okresie trzech kwartałów 2022/23 (lipiec 2022 r. - marzec 2023 r.) sprzedaż oleju spadła o 10 proc. wobec analogicznego okresu rok wcześniej i wyniosła blisko 820 tys. ton.

Od stycznia do marca spółka przetworzyła prawie 744 tys. ton nasion roślin oleistych, o 32 proc. więcej niż przed rokiem. Od lipca było to 1,86 mln ton, co oznacza spadek o 8 proc. rdr.

Eksport zboża z Ukrainy zrealizowany przez spółkę spadł w trzecim kwartale roku finansowego o 61 proc. i wyniósł 0,82 mln ton. W okresie trzech kwartałów 2022/2023 było to 3,08 mln ton, o 61 proc. mniej rok do roku.