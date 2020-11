Kernel: wzrost przychodów i zysków w I kw. roku obrotowego 2020/21

Zysk EBITDA grupy w pierwszym kwartale roku obrotowego wyniosła 290 mln USD wobec 107 mln USD przed rokiem. Marża EBITDA wzrosła do 31 proc. z 13 proc. rok wcześniej.



EBITDA segmentu tłoczenia ziarna wzrosła do 31 mln USD z 22 mln USD rok wcześniej. EBITDA w segmencie infrastruktura i handel wzrosła do 111 mln USD z 35 mln USD, a segmentu rolnego do 161 mln USD z 58 mln USD rok wcześniej.



Przychody w segmencie infrastruktury i handlu wzrosły o 17 proc. do 811 mln USD. W segmencie tłoczenia ziarna przychody spadły o 1 proc. do 293 mln USD, a w segmencie rolnym spadły o 33 proc. do 90 mln USD.

więcej informacji: Kernel RSS ALERT oleje RSS ALERT tłuszcze RSS ALERT