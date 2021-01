Kernel zwiększa sprzedaż oleju

Butelkowany olej słonecznikowy stanowił 9,1 proc. łącznej sprzedaży.



W pierwszym półroczu roku obrotowego Kernela (lipiec-grudzień) sprzedaż oleju wzrosła o 11 proc. wobec analogicznego okresu 2019 roku i wyniosła 721,6 tys. ton.



Od października do grudnia spółka przetworzyła rekordowe 1,001 mln ton nasion roślin oleistych, o 5 proc. więcej niż przed rokiem. Od lipca było to 1,66 mln ton, co również oznacza wzrost o 5 proc. rdr.



Eksport zboża z Ukrainy zrealizowany przez spółkę wzrósł w drugim kwartale roku finansowego o 6 proc. i wyniósł 2,395 mln ton. W pierwszym półroczu 2020/2021 było to 4,52 mln ton, o 16 proc. więcej rok do roku.