Zboża

KNF przeprowadzi postępowanie administracyjne dot. Kernela, gdy otrzyma wniosek ws. delistingu

Autor: PAP Biznes

Data: 21-04-2023, 18:49

Kernel do tej pory nie złożył do UKNF wniosku o wydanie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, ale gdy go złoży, KNF przeprowadzi postępowanie administracyjne i na podstawie wynikających z niego ustaleń wyda decyzję - podała Komisja w piątkowym komunikacie.

KNF przeprowadzi postępowanie administracyjne dot. Kernela. fot. shutterstock