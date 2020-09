Kolejne miesiące przyniosą lekki spadek cen zbóż

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 20/21 zwiększy się do 2222,3 mln t wobec 2181,0 mln t (+1,9%). Wzrost spożycia oczekiwany jest w przypadku pszenicy (+0,6%) i kukurydzy (+2,9%), podczas gdy konsumpcja jęczmienia obniży się (-0,7%). W ujęciu geograficznym głównym źródłem wzrostu światowego spożycia zbóż będą Chiny, Indie oraz USA.

Ze względu na wyższą produkcję zbóż od ich spożycia, w sezonie 20/21 dojdzie do wzrostu ich światowych zapasów, które wyniosą 630,0 mln t wobec 622,0 mln t w sezonie19/20. Będzie to jednocześnie ich pierwszy wzrost od sezonu 16/17. Mimo to współczynnik zapasy/spożycie obniży się nieznacznie do 28,4% wobec 28,5%. Warto zauważyć, że pozostanie on jednak na wysokim na tle historycznym poziomie ograniczając przestrzeń do silnego wzrostu cen. Dla porównania, w sezonie 12/13, czyli w ostatnim okresie bardzo wysokich cen zbóż, współczynnik ten wynosił 22,8%. Nadal utrzymuje się jednak duże zróżnicowanie sytuacji popytowo-podażowej w przypadku poszczególnych gatunków zbóż. Podczas gdy na rynku pszenicy współczynnik zapasy/spożycie kształtuje się na rekordowym poziomie, a przypadku jęczmienia jest relatywnie wysoki, to w odniesieniu do kukurydzy jest on najniższy od sezonu 12/13.

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą ok. 27,9 mln t (+11% r/r). Tym samym po dwóch latach suszy produkcja zbóż ukształtuje się na najwyższym poziomie od 2017 r. Silny wzrost produkcji zbóż będzie przede wszystkim efektem ich wyższych plonów, czemu sprzyjały korzystne warunki agrometeorologiczne zarówno w okresie wegetacji jak i podczas żniw. Dobre krajowe zbiory mogą lokalnie oddziaływać w kierunku lekkiego spadku cen.

Uwzględniając sytuację popytowo-podażową na globalnym rynku zbóż Credit Agricole prognozuje, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 68 zł/dt i 67 zł/dt na koniec 2020 r. oraz ok. 62 zł/dt i 60 zł/dt na koniec 2021 r. Głównym czynnikiem ryzyka są warunki agrometeorologiczne wśród największych światowych producentów zbóż, a także dalszy przebieg pandemii COVID-19.